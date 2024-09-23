ΣΥΡΙΖΑ: Από 1 έως 3 Νοεμβρίου το έκτακτο συνέδριο

Από την πρώτη έως τις 3 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο οδικός χάρτης για το έκτακτο συνέδριο και την εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής που αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της ΚΕ το περασμένο Σάββατο, αποτυπώνεται αναλυτικά στην απόφαση του Οργάνου που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ:

Μετά τις δημοκρατικά ειλημμένες και με βάση το Καταστατικό του κόμματος αποφάσεις της προηγούμενης Κ.Ε., ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχωρά σε Έκτακτο Συνέδριο, εκλογή πρόεδρου και Κεντρικής Επιτροπής, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

· Το Έκτακτο Συνέδριο, θα διεξαχθεί από την 1η ως τις 3 Νοεμβρίου.

Αντικείμενο του συνεδρίου η έγκριση των υποψηφιοτήτων και κειμένου πολιτικής απόφασης.

Η εκλογή συνέδρων θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Οκτωβρίου, με μέτρο αυτό που ίσχυσε στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, δηλαδή 1/40 επί των εγγεγραμμένων μελών. Τα μέλη της Κ.Ε., οι βουλευτές και ευρωβουλευτές που δεν είναι μέλη της Κ.Ε., τα μέλη του Κ.Σ. της Νεολαίας, τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής και της επιτροπής δεοντολογίας συμμετέχουν ex officio ως αντιπρόσωποι.

Η εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου και, εφόσον χρειαστεί δεύτερος γύρος για την προεδρική εκλογή, αυτός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου.

Η υποβολή υποψηφιότητας για την προεδρία του κόμματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων.

Για την κατάθεση υποψηφιότητας απαιτούνται υπογραφές από 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίες και θα κατατεθούν στην Πολιτική Γραμματεία μέχρι τις 24 Οκτώβρη. Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μπορούν να υπογράψουν και για παραπάνω από έναν υποψηφίους.

Η διαφάνεια, η αλήθεια, η ειλικρίνεια απέναντι σε κάθε πολίτη είναι αξιακή αρχή του κόμματος μας. Σήμερα, μετά την τραυματική εικόνα των αναφορών και των υπονοούμενων για μαύρα ταμεία, και διαρροών στοχοποίησης συντρόφων, είναι επιτακτική η ανάγκη για να αποδείξουμε στην πράξη και όχι στα λόγια ότι ούτε το κόμμα μας, ούτε τα στελέχη μας έχουν να κρύψουν οτιδήποτε. Σε αυτό το πλαίσιο οι υποψήφιοι πρόεδροι του κόμματος, θα καταθέτουν με την υποψηφιότητα τους, το “Πόθεν Έσχες” που έχουν καταθέσει στις αρμόδιες αρχές, ώστε να δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, πριν την αναγόρευση τους από το Συνέδριο.

Η Κ.Ε. θα συνεδριάσει εκ νέου στις 5 Οκτωβρίου, με αντικείμενο τα προσυνεδριακά κείμενα.

Η διαδικασία του προσυνεδριακού διαλόγου στις οργανώσεις θα ξεκινήσει στις 6 Οκτωβρίου.

Η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει κάποιος-α να έχει γίνει μέλος για να έχει δικαίωμα ψήφου στις προσυνεδριακές διαδικασίες και το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων και την εκλογή ΚΕ είναι η 11/10/2024.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί τα μέλη και τους φίλους του, να συμμετάσχουν ενεργά και να συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις, για την ενότητα και την ισχυροποίηση του κόμματος. Για ένα μαχητικό και σύγχρονο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στην πρωτοπορία των κοινωνικών εξελίξεων και στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών αγώνων, που θα ηγηθεί μιας μεγάλης προοδευτικής εκλογικής συμμαχίας. Με αξιοκρατία, με δυναμισμό, και με ακόμα μεγαλύτερο ρίζωμα στην κοινωνία. Που θα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, από τη σύγχρονη αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο. Θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί, θέσεις και προτάσεις ικανές να εμπνεύσουν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, θα αγωνίζεται για μια καλύτερη και πιο δίκαιη κοινωνία, με ένα προοδευτικό, σύγχρονο, αξιόπιστο και ρεαλιστικό κυβερνητικό πρόγραμμα, για το σήμερα και το αύριο της κοινωνίας και της χώρας.

Επίσης, επιβεβαιώθηκε και η σημασία της περιφερειακής συγκρότησης και της σχετικής συζήτησης στο Συνέδριο.

Η Κ.Ε. αποφάσισε την ενίσχυση της οικονομικής επιτροπής του κόμματος και η νέα σύνθεση της είναι η εξής: Αλεξιάδης Τρύφωνας, Κασιμάτη Νίνα, Μελαχροινός Παναγιώτης, Πούλου Γιώτα, Σαπουνά Αναστασία, Σκούφας Βαγγέλης, Τσιριγώτη Ζαχαρούλα, Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Χρηστίδου Ραλλία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.