«Restart» στις σχέσεις Μαξίμου με βουλευτές της ΝΔ

Την επαναπροσέγγιση των βουλευτών που έχουν πάρει αποστάσεις από το Μέγαρο Μαξίμου ή εκφράζουν δυσαρέσκεια για σειρά μεγαλύτερων ή μικρότερων ζητημάτων, βάζει μπρος η Ηρώδου Αττικού.

Επιχειρώντας να μικρύνει την απόσταση, που μπορεί να δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά τις ευρωεκλογές, με μερίδα γαλάζιων βουλευτών, ο πρωθυπουργός ανοίγει τις πόρτες του Μεγάρου Μαξίμου για τους βουλευτές του, σε μία προσπάθεια εκτόνωσης του κλίματος, που πήγε να δημιουργηθεί με την υπόθεση Σαλμά αλλά και με την ερώτηση των "11" και με άλλες επικριτικές κινήσεις βουλευτών προς την κυβέρνηση.

Άλλωστε, το ζήτημα της άμεσης επικοινωνίας είχε τεθεί από αρκετούς βουλευτές ήδη κατά την πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, μετά τις ευρωεκλογές, εστιάζοντας τότε πως τα γραφεία των υπουργών, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι οι πόρτες ανοιχτές για να μπορούν να συζητούν τα ζητήματα που κομίζουν από τους πολίτες και τις περιφέρειές τους.

Αντίστοιχο, δε, ήταν και το μήνυμα τότε του Κυριάκου Μητσοτάκη πως οι πόρτες είναι ανοιχτές, υποσχόμενος να ξεκινήσει ένα γύρο επαφών με βουλευτές.

Η ώρα αυτή φαίνεται ότι έφτασε για το Μέγαρο Μαξίμου καθώς αύριο, Τετάρτη, αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί να έχει ο πρωθυπουργός με τους βουλευτές του κόμματος είτε στην Ηρώδου Αττικού, είτε σε άλλο χώρο, προκειμένου να ακούσει τις ανησυχίες τους και τους προβληματισμούς τους.

Αντίστοιχες συναντήσεις, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πριν τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, όταν συναντούσε κατά ομάδες βουλευτές τους, τους οποίους είχε χωρίσει σε "γκρουπ" κυρίως με βάση τις εκλογικές περιφέρειές τους.

Μία κίνησε που τότε είχε εκτιμηθεί θετικά και από τη μία και από την άλλη πλευρά, με στόχο να συνεχιστεί και μετεκλογικά.

Τη δεδομένη στιγμή πάντως και πριν αναλάβει "δράση" ο ίδιος ο πρωθυπουργός, υπουργοί έχουν ήδη ξεκινήσει τις επαφές με τους γαλάζιους βουλευτές οι οποίοι είναι μέλη σε κοινοβουλευτικές επιτροπές που έγκειται στην αρμοδιότητά τους, αρχής γενομένης, την περασμένη εβδομάδα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Υπουργός Γιώργος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός Γιάννης Μπούγας συναντήθηκαν με 25 βουλευτές, ενώ σήμερα είναι προγραμματισμένη αντίστοιχη σύσκεψη του Υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, με βουλευτές και ακολουθεί ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης αλλά και άλλοι Υπουργοί, οι οποίοι διαχειρίζονται σημαντικά χαρτοφυλάκια που αγγίζουν και επηρεάζουν την καθημερινότητα του πολίτη.

Σημαντικό ρόλο στις εν λόγω συναντήσεις αλλά και σε αυτές που θα προγραμματιστούν στο Μέγαρο Μαξίμου, έχει ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος έχει το προνόμιο, ως πρώην Γενικός Γραμματέας της Βουλής, να γνωρίζει καλά την ανθρωπογεωγραφία της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ και μπορεί να συντονίσει τις δύο πλευρές.

Στην αναθέρμανση των σχέσεων κυβέρνησης και βουλευτών εκτιμάται από στελέχη της Πειραιώς πως αναμένεται να συμβάλλει και η μεγάλη γιορτή που διοργανώνεται εν όψει του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση της παράταξης της ΝΔ.

Μία γιορτή που σύμφωνα με τους γνωρίζοντες δεν θα θυμίζει μία επετειακή τυπική εκδήλωση, αλλά οι διοργανωτές επιθυμούν να προσδώσουν στο εορτασμό το χαρακτηριστικό της "επιστροφής στις ρίζες" επιλέγοντας μάλιστα γι' αυτό το λόγο την πρώτη ιστορική βάση της ΝΔ, στη Ρηγίλλης, έξω από το εμβληματικό κτίριο στο οποίο αποτυπώθηκε όλη η περίοδος της Μεταπολίτευσης και όλοι σχεδόν οι ηγέτες και οι εµβληµατικές πολιτικές προσωπικότητες, που σηµάδεψαν τα 50 χρόνια της κεντροδεξιάς παράταξης.

Στόχος επίσης είναι στην εκδήλωση να δοθεί έµφαση στην ιστορία και τον ρόλο που διαδραμάτισε στο πολιτικό σκηνικό από τη Μεταπολίτευση και μετά το κόµµα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής αλλά και εμβληματικές μορφές της παράταξης και όλα αυτά αναμένεται να πλαισιωθούν από ένα street party, ανοιχτό όχι μόνο στα στελέχη της ΝΔ αλλά και στους φίλους και στο κοινό που θέλει να παραβρεθεί εκεί.

