«Είμαι εδώ»: Ο Στέφανος Κασσελάκης προαναγγέλλει την υποψηφιότητά του στο Χ

Ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη στην πλατφόρμα Χ

Στέφανος Κασσελάκης

«Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι εδώ» έγραψε ο Στέφανος Κασσελάκης στην πλατφόρμα Χ προαναγγέλλοντας με αυτό τον τρόπο την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτή είναι η πρώτη ανάρτηση του κ. Κασσελάκη μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που επικύρωσε την καθαίρεσή του από την ηγεσία του κόμματος πριν από δύο εβδομάδες και η δεύτερη μετά την Κεντρική Επιτροπή που υπερψήφισε την πρόταση μομφής σε βάρος του.  

