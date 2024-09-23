«Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι εδώ» έγραψε ο Στέφανος Κασσελάκης στην πλατφόρμα Χ προαναγγέλλοντας με αυτό τον τρόπο την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ#Ειμαι_εδω pic.twitter.com/28zJ7luM1q— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) September 23, 2024
Αυτή είναι η πρώτη ανάρτηση του κ. Κασσελάκη μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που επικύρωσε την καθαίρεσή του από την ηγεσία του κόμματος πριν από δύο εβδομάδες και η δεύτερη μετά την Κεντρική Επιτροπή που υπερψήφισε την πρόταση μομφής σε βάρος του.
