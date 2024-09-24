Σήμερα το απόγευμα η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στις εργασίες της 79ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα συναντηθεί στις 11.40 (τοπική ώρα· 18.40 ώρα Ελλάδας), με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε αίθουσα του κεντρικού κτιρίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στο Ειδησεογραφικό Δίκτυο CNN και τη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ.

Το μεσημέρι (στις 14.00 τοπική ώρα) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση που συνδιοργανώνουν στην Αστόρια μεγάλες ομογενειακές οργανώσεις. Στην εκδήλωση ο Πρωθυπουργός θα παρασημοφορήσει επιφανείς ομογενείς.

Το απόγευμα (18.00 τοπική ώρα· 01.00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

