Ανδρουλάκης: Το μόνο κόμμα που οδήγησε σε στρατηγικές ήττες τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του στον Μάνο Νιφλή και το Evening Report του τηλεοπτικού σταθμού ΟΝΕ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στηλίτευσε την ανοχή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην ασύδοτη λειτουργία της αγοράς που έχει αποτέλεσμα την αισχροκέρδεια εις βάρος των πολιτών.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι κρατιστής για τους ολιγάρχες. Οποτε χάνουν χρήματα, το κράτος είναι εκεί να τους δώσει επιδοτήσεις.Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο κ. Μητσοτάκης είναι βαθιά νεοφιλελεύθερος επιτρέποντας τη λειτουργία μιας ασύδοτης αγοράς χωρίς κανόνες» υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει σενάρια περί παρασκηνιακών συνεργασιών στην κεντροαριστερά αλλά και το σποτ του Χρήστου Σπίρτζη στα social media, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται. Πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν προσφέρεται να το πάρουν να το εμπορευτούν. Είναι μια ιστορική παράταξη. Το 2021 δεσμεύτηκα για ενότητα , ανανέωση και πολιτική αυτονομία. Έκανα πράξη και τα τρία. Αν θυμάστε η πρώτη ερώτηση που μου απευθυνόταν σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ ήταν “με ποιον θα πάτε”, τώρα έχει φύγει από το τραπέζι. Η μεγάλη ευκαιρία που είναι μπροστά μας, δεν ήρθε ουρανοκατέβατη, αλλά είναι προϊόν της προσπάθειας που καταβάλαμε με τον κόσμο της παράταξης, που δεν έριξε γέφυρες ούτε έκανε δημόσιες σχέσεις με τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Αντίθετα, έδωσε πολιτικό και ιδεολογικό αγώνα».

«Η Κρήτη βάφτηκε πράσινη και στην περιφέρεια είμαστε δεύτερο κόμμα γιατί οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν ΠΑΣΟΚ. Χτίσαμε σε γερά θεμέλια. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό κόμμα, ήρθαν άνθρωποι και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία, υποψήφιοι βουλευτές και ευρωβουλευτές, αυτοδιοικητικοί, άνθρωποι του πολιτισμού γιατί κάτι βλέπουν. Αν δεν διαταράξουμε αυτή την πορεία και δεν πάμε σε μια εποχή που κάποιοι θα έχουν στο μυαλό τους τις γέφυρες, αλλά αντιθέτως θα εργαστούν με ενότητα, ανανέωση, πολιτική αυτονομία και συγκεκριμένο πολιτικό λόγο, δεν βλέπω κανέναν λόγο γιατί το ΠΑΣΟΚ να μην παίξει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο» πρόσθεσε μιλώντας για το προσκλητήριο που απευθύνει το ΠΑΣΟΚ σε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ.

«Στις εσωκομματικές εκλογές του 2021 με ρωτούσαν συνεχώς τι θα κάνω που δεν είμαι Βουλευτής, ενώ θα έλειπα μόνο έναν χρόνο από τη Βουλή. Μου κάνει εντύπωση, που σήμερα μολονότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν σε τρία χρόνια, το εν λόγω ερώτημα δεν τίθεται επί της ουσίας. Αλά καρτ μας αντιμετωπίζουν κάθε φορά; 8Όλες οι υποψηφιότητες έχουν να δώσουν, αρκεί ο καθένας -είτε είναι Βουλευτής είτε όχι- να συνεισφέρει με τις θέσεις του στον δημόσιο διάλογο*. Αυτή θα είναι η προίκα της εσωκομματικής διαδικασίας και στέκομαι σε αυτό», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης του.

Απαντώντας στο ερώτημα περί κυβερνησιμότητας, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Συνεχώς τίθεται το ερώτημα ποιος θα κερδίσει τον Μητσοτάκη. Εμφανίζονται διάφοροι και λένε ότι θα το πετύχουν. Προσωπικά δεν μιλάω θεωρητικά. Είμαι δυόμισι χρόνια Πρόεδρος της παράταξης. Ποιος οδήγησε σε στρατηγικές ήττες τη Νέα Δημοκρατία εντός και εκτός Βουλής; Αυτό θέλω να σκεφτείτε. Πότε ξανά στα πενήντα χρόνια της μεταπολίτευσης το τρίτο κοινοβουλευτικό κόμμα έκανε πρόταση δυσπιστίας, το ακολούθησαν τα υπόλοιπα κόμματα και το ίδιο βράδυ ο μεγάλος ηττημένος ήταν ο Πρωθυπουργός που απέπεμψε το μισό Μαξίμου; Πριν δυο χρόνια είχε επαναληφθεί κάτι ανάλογο. Οι πρωτοβουλίες μου έδειξαν ότι το μοναδικό κόμμα που έχει αντιπαρατεθεί ευθέως με τη Νέα Δημοκρατία και την έχει οδηγήσει σε ήττες, είναι το ΠΑΣΟΚ».

Πηγή: skai.gr

