«Και εγώ εδώ είμαι», ενημερώνει με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης, λίγη ώρα αφότου ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωνε «παρών» για τη διεκδίκηση της προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε μια αιχμηρή ανάρτησή του ο Π. Πολάκης γράφει ενδεικτικά «καμιά σοβαρή κουβέντα θα πούμε;»

Η ανάρτηση του κ. Πολάκη:

«ΚΙ ΕΓΩ ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ !!

Παρακάτω….

1) Εγώ έχω βάλει υποψηφιότητά.

Αλλος;;

2)Καμία σοβαρή κουβέντα θα πούμε;;

-Θα εγγυηθούμε την ενωτική πορεία σταματώντας τις διχαστικές τοποθετήσεις ένθεν κακείθεν;

-Θα συζητήσουμε για ξεκάθαρο προγραμματικό λόγο σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, για αναδιανομή υπέρ της εργασίας ,με ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές στην εξωτερική πολιτική, με δημόσιο έλεγχο σε μια τράπεζα τη ΔΕΗ και το ένα διυλιστήριο,με προστασία δανειοληπτών και πρώτης κατοικίας, με ισχυρό κοινωνικό κράτος;

-Θα ξεκαθαρίσουμε πως δεν θέλουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ μικρο και περιθωριακό ή χρήσιμο συμπλήρωμα σε ελεγχόμενες κεντροαριστερές λύσεις ΑΛΛΑ ένα ΣΥΡΙΖΑ κορμό της προοδευτικής παράταξης με ισχυρές κοινωνικές συμμαχίες που θα αποτελέσει την εναλλακτική ΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ,στο σύστημα Μητσοτάκη που Κλείνει τον κύκλο του;;;»

Πηγή: skai.gr

