Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πρόληψη διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Με βελτιωτικές αλλαγές, στις οποίες προχώρησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού σχετικά με «την πρόληψη διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο».

Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΝΙΚΗ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών», ενώ το καταψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες και Πλεύση Ελευθερίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

