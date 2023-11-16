Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πρόληψη διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Με βελτιωτικές αλλαγές, στις οποίες προχώρησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού σχετικά με «την πρόληψη διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο».
Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΝΙΚΗ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών», ενώ το καταψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Σπαρτιάτες και Πλεύση Ελευθερίας.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Ο Πέτρος Κόκκαλης αποχώρησε από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ: «Θα συμμετάσχω στη κοινή προσπάθεια να δοθεί απάντηση στο πολιτικό κενό πού υπάρχει»
- Επισκέψεις Γεραπετρίτη σε Ραμάλα και Ιερουσαλήμ - Η δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων στη Γάζα, στο επίκεντρο των συζητήσεων
- Αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Βαγγέλης Αποστόλου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.