Την αποχώρησή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Πέτρος Κόκκαλης, τονίζοντας για το μέλλον ότι «Θα συμμετάσχω στη κοινή προσπάθεια να δοθεί απάντηση στο πολιτικό κενό πού υπάρχει».

Πιο αναλυτικά η δήλωσή του:

«Η αποδοχή της τιμητικής πρόσκλησης του Αλέξη να συμμετέχουμε ως κίνηση ΚΟΣΜΟΣ στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στις ευρωεκλογές του 2019 και η εμπιστοσύνη των πολιτών μας έδωσαν τη δυνατότητα και την ευθύνη να αγωνιστούμε για την ενίσχυση τη πολιτικής δράσης για το κλίμα και την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Σήμερα, με την αποχώρησή μου από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κλείνει ένας κύκλος, αλλά τίποτα δεν τελειώνει εδώ.

Τα επόμενα βήματα δεν αποτελούν προσωπική υπόθεση αλλά συλλογική καθώς υπάρχει έντονη και γόνιμη αγωνία στον προοδευτικό κόσμο για αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα του κόσμου.

Θα συμμετάσχω στη κοινή προσπάθεια να δοθεί απάντηση στο πολιτικό κενό πού υπάρχει.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να συνθέσουμε και να βάλουμε τις βάσεις για ένα ανθρώπινο αύριο, με αξιοπρέπεια και ασφάλεια για όλους, με όρους κοινωνικής και κλιματικής δικαιοσύνης.

Υπάρχει εναλλακτική, υπάρχει σχέδιο, υπάρχει προοπτική στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής μας πορείας.

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα, όπως και στην ευρωομάδα και στα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. Ελπίζω πως με τη δουλειά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιώσαμε την επιλογή τους. Είμαι βέβαιος πως θα ξαναβρεθούμε σε κοινούς αγώνες για έναν βιώσιμο και δίκαιο κόσμο για όλους».

Πηγή: skai.gr

