«Η σύγχρονη Αριστερά ενώνει τις θετικές παραδόσεις του αριστερού και προοδευτικού κινήματος. Από την Αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο», ανέφερε, στην τοποθέτησή του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Νίκος Παππάς.
«Αυτή είναι η ταυτότητά μας που περιγράφεται στη διακήρυξή μας και σε κάποιους δεν άρεσε. Επέλεξαν να φτιάξουν ένα ανταγωνιστικό σχήμα με επιθετική πολιτική απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Η ΝΔ θέλει να τσακίσει τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν κινούμαστε πάνω σε μνημονιακά απόνερα. Τη θεωρούμε δομικό συστατικό της δίκαιης ανάπτυξης», πρόσθεσε.
