Αιχμές Παππά για τους «11» στην ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Από την Αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο... αυτή είναι η ταυτότητά μας που σε κάποιους δεν άρεσε

«Επέλεξαν να φτιάξουν ένα ανταγωνιστικό σχήμα με επιθετική πολιτική απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε ο Νίκος Παππάς

Νίκος Παππάς

«Η σύγχρονη Αριστερά ενώνει τις θετικές παραδόσεις του αριστερού και προοδευτικού κινήματος. Από την Αριστερά μέχρι το προοδευτικό κέντρο», ανέφερε, στην τοποθέτησή του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Νίκος Παππάς.

«Αυτή είναι η ταυτότητά μας που περιγράφεται στη διακήρυξή μας και σε κάποιους δεν άρεσε. Επέλεξαν να φτιάξουν ένα ανταγωνιστικό σχήμα με επιθετική πολιτική απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Η ΝΔ θέλει να τσακίσει τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν κινούμαστε πάνω σε μνημονιακά απόνερα. Τη θεωρούμε δομικό συστατικό της δίκαιης ανάπτυξης», πρόσθεσε.

