Νέες αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η τοποθέτηση του Στέφανου Κασσελάκη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε λόγο για «αυλικούς των τραπεζών» εντός του κόμματος.

Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην τοποθέτησή του απάντησε εμμέσως πλην σαφώς στον πρόεδρο του κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Χρειαζόμαστε φυγή προς τα εμπρός. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν κάτι. Δεν υπήρχαν επί Τσίπρα και δεν υπήρχαν και μετά αυλικοί των τραπεζών μέσα στο κόμμα. Όπως δεν υπήρχε πέμπτη φάλαγγα, δεν υπήρχαν και αυλικοί των τραπεζών».

Πηγή: skai.gr

