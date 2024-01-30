ΣΥΡΙΖΑ για τα μπλόκα: Με τα αυτονόητα δε θα κοροϊδέψουν τους αγρότες

«Δε μπορεί η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός να κοροϊδέψει ξανά τους αγρότες τάζοντάς τους τα αυτονόητα» τονίζει ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με αφορμή τη σημερινή παραδοχή του ίδιου του κ. Μητσοτάκη πως ενώ η εξαγγελία για την αναστολή διακοπών του ηλεκτρικού ρεύματος σε πλημμυροπαθείς αγρότες έγινε τον περασμένο Νοέμβριο, δεν έχει ψηφιστεί ακόμη από τη βουλή με αποτέλεσμα ήδη να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα 191 γεωργοί και κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία.

Συγκεκριμένα ο κ. Κόκκαλης αναφέρει πως «αφού αποκαλύφθηκε πριν από μία εβδομάδα πως ο ΔΕΔΔΗΕ έκοψε το ρεύμα σε 191 πλημμυροπαθείς αγρότες στη Θεσσαλία, μετά από ερώτηση που είχα καταθέσει προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και αφού πέρασαν τρεις μήνες από την αρχική εξαγγελία, η κυβέρνηση αναγκάζεται να καταθέσει την αυτονόητη τροπολογία στη βουλή. Μάλιστα, σήμερα το πρωί σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο ίδιος ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε κυνικά πως «έχουν δίκιο οι αγρότες στην Θεσσαλία να παραπονιούνται για την καθυστέρηση της τροπολογίας για το ρεύμα»!

Φανταστείτε όμως τι θα συνέβαινε αν δεν ασκούσαμε κοινοβουλευτικό έλεγχο ως αξιωματική αντιπολίτευση, αναγκάζοντας τον ΔΕΔΔΗΕ να δώσει τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία. Όπως ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος του παραδέχθηκε στο σχετικό έγγραφο, είχαν σειρά για να τους κοπεί το ρεύμα ακόμη 823 πλημμυροπαθείς αγρότες!

Ως ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ζητάμε η τροπολογία να ισχύσει για το σύνολο της χώρας, σε όλες τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και προτείνουμε την καθιέρωση του αγροτικού ρεύματος και την έκδοση ων λογαριασμών αγροτικού ρεύματος δύο φορές το χρόνο, στα πρότυπα της ρύθμισης του 2018, λαμβάνοντας υπόψη το αυτονόητο, ότι οι αγρότες δεν έχουν μηνιαίο εισόδημα!

Είναι προφανές πως η κυβέρνηση υπό την πίεση των αγροτικών μπλόκων προσπαθεί με επικοινωνιακούς ελιγμούς, δίνοντας τα αυτονόητα, να κοροϊδέψει τους αγρότες» συμπληρώνει ο κ. Κόκκαλης.



ΕΞΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Επιπρόσθετα, ο Λαρισαίος πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπενθυμίζει τα έξι μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για τη μείωση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα, τα οποία και είναι τα εξής:

1. Θεσμοθέτηση μη καταβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο σε όλους τους παραγωγούς.

2. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της επιβολής Πλαφόν.

3. Ενίσχυση αγοράς ζωοτροφών και λιπασμάτων για όσο διάστημα διαρκεί η κρίση ακρίβειας.

4. Μείωση του ΦΠΑ στα αγροεφόδια.

5. Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στον χαμηλότερο συντελεστή.

6. Χρηματοδότηση - Ρευστότητα με χορήγηση μικροπιστώσεων έως

25.000 ευρώ.

