ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Η κυβέρνηση, τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων

Με αιχμηρό και δηκτικό τρόπο σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τη ραδιοφωνική συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ρ/Σ Σκάι.

«Μετά από δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ο πληθωρισμός της απληστίας έσπασε κάθε ρεκόρ, ο πρωθυπουργός σε ένα ακόμη ρεσιτάλ επικοινωνίας "προειδοποίησε" όσους αισχροκερδούν σε βάρος των καταναλωτών ότι δεν θα διστάσει να επιβάλλει μέτρα. Θα ήταν κωμικό, αν δεν ήταν τραγικό» ανέφερε το Γραφείο Τύπου του κόμματος και κατέκρινε έντονα τα όσα είπε ο πρωθυπουργός για την ακρίβεια.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επισήμανε ότι «τα σούπερ μάρκετ, το τελευταίο δεκάμηνο του 2023, είχαν 646 εκατ. παραπάνω κέρδη, ενώ στο δωδεκάμηνο του 2022 τα επιπλέον κέρδη τους προσέγγισαν το 1 δισεκατομμύριο σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2021. Οι τράπεζες έχουν κερδίσει 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα 3 δισεκατομμύρια να προκύπτουν από τις υπέρογκες χρεώσεις. Η, δε, σωρευτική αύξηση των ενοικίων την περίοδο 2018-2022 άγγιξε το 50%».

«Οι πολίτες βιώνουν καθημερινά τα αποτελέσματα της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που λειτουργεί ως τροχονόμος των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, τα οποία συσσωρεύουν υπερκέρδη εις βάρος των προοπτικών της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων» τόνισε στο σχόλιό του το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και κατέληξε:

«Σε κάθε περίπτωση, καλωσορίζουμε τον πρωθυπουργό στη θέση μας ότι η Golden Visa στα ακίνητα ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την έκρηξη των τιμών των ενοικίων και ελπίζουμε αυτήν τη φορά να απαντήσει στη σχετική επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.