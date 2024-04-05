Το παρόν στο συνέδριο της ΝΔ για τα 50 χρόνια του κόμματος που ξεκινάει απόψε στο Ζάππειο δίνουν ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς.

Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί είχαν μια εγκάρδια χειραψία και μια μικρή συνομιλία κατά τη συνάντησή τους λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου, ενώ δεν έλειψαν και τα χαμόγελα.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χειραψία και με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς οι οποίοι στη συνέχεια έκατσαν πλάι- πλάι στις πρώτες θέσεις. Κανείς από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς δεν αναμένεται να μιλήσει απόψε.

Πηγή: skai.gr

