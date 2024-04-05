Του Γιάννη Ανυφαντή

Ολομέτωπη επίθεση στη κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Ολομέλεια της Βουλής, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να κρίνει αντισυνταγματική την τροπολογία του 2021 με την οποία απαγορευόταν στα θύματα παρακολούθησης να ενημερωθούν ακόμα και μετά τη λήξη της παρακολούθησης οπότε και δεν υπήρχε διακινδύνευση του σκοπού.

«Η ΑΔΑΕ καλείται να με ενημερώσει άμεσα, τη Δευτέρα το πρωί θα συναντήσω τον κ. Ράμμο στα γραφεία της ΑΔΑΕ για την νόμιμη ενημέρωση όπως λέει το ΣτΕ», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με τον ίδιο να κάνει λόγο για μία ιστορική μέρα για τη Βουλή και το Κράτους Δικαίου κάνοντας λόγο για συκοφαντίες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, που στόχο είχαν «πλήξουν την πολιτική του διαδρομή».

Το λόγο πήρε ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, Κώστας Τσιάρας τονίζοντας πως η κρίση του ΣτΕ αφορά τροπολογία του 2021 που όμως καταργήθηκε μετά από νέο νόμου του 2022: «Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα από το ΣτΕ, αλλά αντίθετα σε μια προηγούμενη ρύθμιση η οποία προφανώς διορθώθηκε με έναν πολύ συγκεκριμένο νόμο». Ο ίδιος μάλιστα επισήμανε ότι δεν πρόκειται για μια εύκολη υπόθεση « σε ένα τοπίο που μεταβάλλεται συνεχώς να μπορεί κανείς με ασφαλιστικές δικλείδες και με συγκεκριμένο τρόπο να διασφαλίζει και τον λόγο που γίνεται η άρση του απορρήτου, να διασφαλίζει την προστασία προσωπικών δεδομένων και να δημιουργεί πραγματικές συνθήκες ασφάλειας στην ΕΥΠ. Και αυτό έγινε με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρώην υπουργό τονίζοντας πως «καταντάει κωμωδία για την αντισυνταγματική διάταξη που κρίθηκε πριν από λίγο από το ΣτΕ, χωρίς να χρησιμοποιεί τη λέξη ο εφευρέτης κ. Τσίαρας (...) Εξαπάτησε τότε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι αφορά την τρομοκρατία η ρύθμιση, εκτός και αν μου πουν ότι συμμετέχω στο ισλαμικό κράτος».

«Δεν είναι α λα καρτ η Δικαιοσύνη. Όταν μας αρέσει η Δικαιοσύνη είναι καλή, όταν δεν μας αρέσει όχι. Ως υπουργός δικαιοσύνης πίστευα ότι τα θέματα εθνικής ασφάλειας δεν μπορούν να κοινοποιούνται», ανταπάντησε ο Κώστας Τσιάρας, με την ατμόσφαιρα να ηλεκτρίζεται και τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποστηρίζει πως η ΝΔ είναι «ένα κόμμα ντροπή για τη διάκριση των εξουσιών». «Θα πάω τη Δευτέρα στην ΑΔΑΕ για να μάθω το λόγο που αποφάσισε το παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου, την ώρα της υποψηφιότητάς μου. Ποιος ήταν ο λόγος να με βαπτίσετε πράκτορα; Ο μόνος λόγος ήταν η εμπλοκή σας στις δημοκρατικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

