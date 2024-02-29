Δείπνο Κασσελάκη - Γεροβασίλη στο Παγκράτι

Σε εστιατόριο στο Παγκράτι δείπνησαν το βράδυ της Τετάρτης ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης με την Ολγα Γεροβασίλη.

Το δείπνο ήρθε λίγες ώρες μετά το δημόσιο εναγκαλισμό τους στην πορεία για τη συμπλήρωση ενός έτους από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη σύγκρουση που είχαν στο 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ

Σημειώνεται ότι οι υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ, βάσει των δημοσκοπήσεων, φαίνεται να αποδοκιμάζουν το ενδεχόμενο και νέας διάσπασης του κόμματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.