Δείπνο Κασσελάκη - Γεροβασίλη στο Παγκράτι

Το δείπνο ήρθε λίγες ώρες μετά το δημόσιο εναγκαλισμό τους στην πορεία για τη συμπλήρωση ενός έτους από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη σύγκρουση που είχαν στο 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ

Σε εστιατόριο στο Παγκράτι δείπνησαν το βράδυ της Τετάρτης ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης με την Ολγα Γεροβασίλη.

Το δείπνο ήρθε λίγες ώρες μετά το δημόσιο εναγκαλισμό τους στην πορεία για τη συμπλήρωση ενός έτους από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, λίγα εικοσιτετράωρα μετά τη σύγκρουση που είχαν στο 4ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ

Σημειώνεται ότι οι υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ, βάσει των δημοσκοπήσεων, φαίνεται να αποδοκιμάζουν το ενδεχόμενο και νέας διάσπασης του κόμματος.

