Η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές

Του Αντώνη Αντζολέτου

Με όσα συνέβησαν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο που πέρασε στη Χαριλάου Τρικούπη «έτριβαν τα χέρια τους». Η εικόνα ενός κόμματος που σπαράσσεται, διχασμένου, που δύσκολα θα καταφέρει μέσα σε τρεις μήνες να βρει τον «κυβερνητικό του εαυτό» εδραιώνει το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση αλλάζοντας τον πολιτικό χάρτη όπως έχει παγιωθεί από τον Μάιο του 2012 και μετά.

Ο Στέφανος Κασσελάκης ετοιμάζει μια σειρά από αλλαγές – κινήσεις που θα φέρουν ηρεμία στο κόμμα, ωστόσο η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ελκυστική. Στην «γκρίζα ζώνη» βρίσκονται αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τους δημοσκόπους, ένα μεγάλο κομμάτι από το κεντροαριστερό – προοδευτικό κοινό που ψάχνει πολιτική στέγη και αμφιταλαντεύεται. Οι επιλογές τους είναι τρεις: ή θα επιλέξουν κάποιον από τους δυο «μεγάλους», ή θα κατευθυνθούν στις άλλες αριστερές δυνάμεις, εκτός και αν παραμείνουν στον «καναπέ» τους περιμένοντας να περάσουν και οι ευρωεκλογές.

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σε εντελώς διαφορετική φάση. Στη Χαριλάου Τρικούπη μπορούν να μιλούν για την ανοδική πορεία που καταγράφουν και για την πολύ μεγάλη απόσταση που έχουν καλύψει από το 4,68% του 2015. Θέλουν να γίνουν κυβερνητικός πόλος και η 9η Ιουνίου να είναι το «σήμα» για επιστροφή σε τροχιά εξουσίας. Για αυτό δεν αρκεί μόνο η δεύτερη θέση, αλλά και το ποσοστό που θα λάβει το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη. Το ότι δεν εκμεταλλεύεται στο έπακρο το κενό που υπάρχει στο χώρο και την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τους επιτελείς. Ακολουθείται το τελευταίο διάστημα μια πολιτική σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία (μη κρατικά πανεπιστήμια, απογευματινά χειρουργεία) στη λογική πως η κυβέρνηση αντιγράφει πρόχειρα και χωρίς εγγυήσεις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ. «Κλείνει το μάτι» την ίδια ώρα και σε ένα πιο αριστερό κοινό το οποίο βλέπει πως ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν μπορεί να το εκφράσει.

Στην Κουμουνδούρου γνωρίζουν πως οι ευρωεκλογές έχουν και τον χαρακτήρα ψήφου διαμαρτυρίας. Η διαφορά είναι πως αυτή τη φορά μπορεί να μην τιμωρηθεί μόνο η κυβέρνηση, αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση που δεν βρίσκει τον τρόπο να ανακάμψει και να αναδείξει τον θεσμικό της ρόλο. Σε αυτή την περίπτωση το σενάριο για τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καταστροφικό, καθώς η απώλεια της δεύτερης θέσης μπορεί να συνοδευτεί και από ένα κακό ποσοστό. Πολλοί προεξοφλούν πως οι εξελίξεις στο κόμμα θα τρέξουν από την επόμενη ημέρα των ευρωεκλογών. Στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ ανασυντάξει τις δυνάμεις του, οι γκρίνιες μηδενιστούν, τρέξει προτάσεις νόμου και δώσει ένα βροντερό παρών στο κοινωνικό πεδίο είναι σαφές πως οι απώλειες θα περιοριστούν. Ο Στέφανος Κασσελάκης θέλει να τρέξει τις αλλαγές και στο τραπέζι έχει πέσει ακόμα και η σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής την Κυριακή, χωρίς, ωστόσο να έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις.

Πηγή: skai.gr

