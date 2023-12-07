Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπό την προεδρία του Στέφανου Κασσελάκη.
Η Γραμματεία συνεδριάζει ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Αναμένεται να συζητηθεί η εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή, ο οδικός χάρτης για το Συνέδριο, καθώς και η μετατροπή της Κεντρικής Επιτροπής σε Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
