Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπό την προεδρία του Στέφανου Κασσελάκη.

Η Γραμματεία συνεδριάζει ενόψει της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Αναμένεται να συζητηθεί η εισήγηση στην Κεντρική Επιτροπή, ο οδικός χάρτης για το Συνέδριο, καθώς και η μετατροπή της Κεντρικής Επιτροπής σε Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

