Αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε τέσσερα άρθρα του νομοσχεδίου για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι το κόμμα του καταθέτει αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας στο άρθρο 7 του νομοσχεδίου «Πρόστιμα για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής από φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό», «γιατί η διάταξη ορίζει ότι εφεξής τα πρόστιμα θα επιβάλλονται ανά έλεγχο και όχι ανά παράβαση». Ονομαστική ψηφοφορία ζητάει, επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο 15 για την εισαγωγή του τεκμαρτού εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών, στο άρθρο 49 για τη «μείωση συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου», και το άρθρο 50 για τη «μείωση του συντελεστή φόρου πώλησης εισηγμένων μετοχών».

Ιδίως για τα άρθρα 49 και 50, ο κ. Παππάς είπε ότι είναι διατάξεις που αποφάσισε να φέρει η κυβέρνηση για να βοηθήσει και τους ανθρώπους που βγάζουν λεφτά από το Χρηματιστήριο.

Αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας κατέθεσε, αργά χθες, και το ΠΑΣΟΚ επί της αρχής του νομοσχεδίου και επί των άρθρων 15, 49 και 50. Η αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας για τα άρθρα 49 και 50 υποβλήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με το σκεπτικό ότι η κυβέρνηση, την ίδια ώρα που «εξοντώνει» τους ελεύθερους επαγγελματίες, «επιφυλάσσει μειώσεις φόρων για τις μεγάλες εταιρείες». Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εκτιμά ότι η ετήσια απώλεια εσόδων από τη «μείωση συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου» και τη «μείωση του συντελεστή φόρου πώλησης εισηγμένων μετοχών» θα είναι περίπου 43 εκατομμύρια ευρώ.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι το νομοσχέδιο αποδίδει δικαιοσύνη και προάγει ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα συμβάλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. Διατυπώνει, δε, την πεποίθηση ότι τα μέτρα τα στηρίζουν η κοινωνία αλλά και η πλειονότητα των ίδιων των ελευθέρων επαγγελματιών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ανέφερε χθες πως το αποτέλεσμα της εφαρμογής του νομοσχεδίου θα είναι ότι περίπου το 17% των επαγγελματιών θα πληρώνουν φόρο 1.000 ευρώ, ενώ το 54% θα πληρώνουν φόρο 3.000 ευρώ.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε ότι αυτό το νομοσχέδιο ανακτά 3 δισεκατομμύρια από το σύνολο των μέτρων που εισάγει. «Από τους ελεύθερους επαγγελματίες αναμένουμε να εισπράξουμε μόλις 500 εκατομμύρια», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι τα 3 δισ. ευρώ που θα ανακτηθούν θα κατευθυνθούν στην υγεία και την παιδεία.

Πριν από λίγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας και απάντησε στις επικρίσεις που διατυπώνουν βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας ότι, επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, συντελέστηκε υπερφορολόγηση. «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για το ρεκόρ 20ετίας στην είσπραξη φόρων -29% ως ποσοστό του ΑΕΠ, 43% μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές- συνεπώς είναι για τον κάλαθο των αχρήστων το επιχείρημά σας ότι τα φορολογικά έσοδα οφείλονται στους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό το γνωρίζουν τα νοικοκυριά, όταν το ελαιόλαδο έχει αυξηθεί 85% και τα φρούτα κατά 40%. Κατά 40% έχουν αυξηθεί και οι εισπράξεις ΦΠΑ, από το 2021», τόνισε ο κ. Παππάς, απευθυνόμενος στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, και πρόσθεσε: «Έχετε κάνει ρεκόρ εισπράξεων σε φόρους. Εμείς δεν είμαστε κατά της φορολογίας, είμαστε με τη δίκαιη φορολόγηση. Τους μικρομεσαίους όμως δεν τους φορολογείτε για να σώσετε τον προϋπολογισμό. Έρχεστε και τους φορολογείτε για να σώσετε το σχέδιο Πισσαρίδη. Αυτό το σχέδιο που τους θεωρεί παθογένεια, ότι είναι η ρίζα της κακοδαιμονίας της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ένας ακόμη κρίκος σε αυτήν την αλυσίδα είναι το φορολογικό, όπως ήταν και το νομοσχέδιο για κόκκινα δάνεια».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στις τράπεζες. «Για εσάς βέβαια αυτά είναι παθογένεια, ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων. Τα 7,5 δισ. που είναι κέρδη των τραπεζών του 2022 και του 2023; Και ακούμε τα στελέχη της Εθνικής να λένε ότι θα επαναγοράσουν μετοχές και θα τις πάρουν ως μπόνους; Το θεωρείτε λογικό σε αυτήν τη συνθήκη να μοιράζονται χρήματα; Το χειρότερο από τις ρυθμίσεις είναι πως τις συνδέετε με τον κατώτατο μισθό για να μετατρέψετε μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες σε μοχλούς συμπίεσης των μισθών», υπογράμμισε ο κ. Παππάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

