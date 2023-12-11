Οικονόμου: Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει αστυνομική παρουσία στα γήπεδα

Για την βία στα γήπεδα και για τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπισή της μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού σε επεισόδια με οπαδούς, μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, στο τηλεοπτικό σταθμό ANT1.

«Η πολιτική αντιμετώπισης της βίας, της οπαδικής βίας εν προκειμένω, οφείλει να είναι δυναμική και να προσαρμόζεται κάθε φορά στις εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας» τόνισε ο κ. Οικονόμου και συνέχισε λέγοντας:

«Έχουμε κάνει πράγματα στην αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Θα ήταν άδικο και μηδενιστικό να πούμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Βρίσκονται άνθρωποι φυλακή επειδή άλλαξε το νομικό πλαίσιο, βρίσκονται άνθρωποι φυλακή επειδή τους συνέλαβε η αστυνομία, έχει εργαλεία στα χέρια της η αστυνομία που μπορεί να συλλαμβάνει, αλλά προφανώς όπως φαίνεται οφείλουμε να προσαρμόσουμε τη δράση μας σε αυτό το κλίμα αποθράσυνσης - επιτρέψτε μου να πω αποκτήνωσης - του χουλιγκανισμού που ζούμε, για διάφορους λόγους. Είτε διότι έτσι είναι συνεπακόλουθο μιας τεράστιας κουλτούρας βίας που υπάρχει, είτε διότι χρειάζονται ενίσχυση τα μέτρα και καλύτερη εφαρμογή, είτε διότι εξακολουθούν να βρίσκουν ηθική και υλική υποστήριξη από κύκλους τους οποίους οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε».

Αναφορικά με την αυριανή επίσκεψή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, μαζί με τον Γιάννη Βρούτση, ο υπ. Προστασίας του Πολίτη είπε ότι θα ζητηθεί από την Δικαιοσύνη αναβάθμιση του συνόλου της υπόθεσης αυτής.

«Θα ζητήσουμε να εξεταστεί η υπόθεση αυτή σαν δράση εγκληματικών συμμοριών, με διασύνδεση, όχι μόνο με φαινόμενα οπαδικής βίας αλλά με μια σειρά παραβατικών συμπεριφορών που καλύπτουν ευρύτερα θέματα: εμπορία ναρκωτικών, προστασίες, διασυνδέσεις με ακραίες πολιτικές οργανώσεις, συμμετοχή σε περίεργες συμμορίες και μαφίες - και με ένα βαθύ ιστορικό που δε θα καλύπτει ούτε τους 2, 3 ή 6 μήνες ή 1 χρόνο, αλλά θα πηγαίνει και πολύ πιο πίσω σε δολοφονίες και σε πρόσωπα που η παρουσία τους, παρά το γεγονός ότι είχε επισημανθεί εκεί, εξακολουθούσε και εξακολουθεί να επισημαίνεται στους αθλητικούς χώρους και στο οικοσύστημα το οπαδικό» σημείωσε ο κ. Οικονόμου.

Επιπρόσθετα, υπογράμμισε ότι θα ζητηθεί επανέλεγχος μιας σειράς υποθέσεων που θα βοηθήσει συνολικά τις Αρχές να αντιμετωπίσουν (και σε ό,τι αφορά τους φυσικούς, αλλά ενδεχομένως και τους ηθικούς αυτουργούς) όλη αυτή την έξαρση της εγκληματικής δραστηριότητας από αυτές τις αγέλες χουλιγκάνων.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την παρουσία των αστυνομικών στα γήπεδα, ο κ. Οικονόμου ήταν ξεκάθαρος επισημαίνοντας ότι σε ένα αθλητικό γεγονός που υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει αστυνομική παρουσία. «Βρισκόμαστε ανάμεσα σε διαφορετικές απόψεις που είναι τελείως, εκ διαμέτρου αντίθετες μεταξύ τους. Υπάρχουν φωνές που λένε πως δεν έχει καμία δουλειά η αστυνομία στα γήπεδα και φωνές που λένε να είναι η αστυνομία στα γήπεδα και να κάνει τα πάντα. Εκείνο που χρειάζεται, είναι να σταθμίσουμε ξανά το ρόλο και τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία θα κάνει καλύτερα τη δουλειά της στα γήπεδα» είπε.

Στην συνέχεια, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι υπάρχει μια αδυναμία ελέγχου μέσω του συστήματος καμερών, που θέλει, είτε βελτίωση είτε χτίσιμο - σε ορισμένες περιπτώσεις - από την αρχή, ενώ πρόσθεσε ότι η αστυνομία δεν μπορεί να πηγαίνει στα γήπεδα και να συλλαμβάνει όποιον έχει ποινικό μητρώο. «Χρειάζονται στοιχεία, για να τα έχει πρέπει να έχει εικόνες από κάμερες. Πρέπει να έχει στοιχεία ότι ο τάδε που έχει αγοράσει ηλεκτρονικά το εισιτήριό του είναι ο συγκεκριμένος και βρίσκεται εκεί. Ούτως ώστε κανένας να μην μπορεί να ξεφύγει εφόσον έχει δημιουργήσει ζητήματα και να μην είναι αναγκασμένη η αστυνομία να βάλλει κατά δικαίων και αδίκων. Εάν αυτές οι συνθήκες δεν πληρωθούν, θα είναι σαφές ότι θα επανεξετάσει στις 12 Φεβρουαρίου το κατά πόσο και ποια γήπεδα που θα πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, θα μπορούν να ανοίξουν για τους φιλάθλους» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «στόχος είναι να λειτουργήσουν οι κάμερες και να μην υποτιμούμε και τη δεύτερη συνθήκη που είναι πάρα πολύ βασική. Στα αλήθεια σήμερα, ποιος μπορεί να πει οτι αυτός που έχει αγοράσει το εισιτήριο είναι 100% το φυσικό πρόσωπο που πηγαίνει και κάθεται στη θέση του; Δεν πρέπει αυτά να τελειώνουν κάποια στιγμή και ότι εφαρμόζονται και οι ΠΑΕ να αναλάβουν την ευθύνη τους στο να τηρούνται αυτές οι συνθήκες;».

Ερωτηθείς σχετικά με τα όσα υποστήριξε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός σε σημερινή συνέντευξη, ο κ. Οικονόμου ανέφερε: «Το μόνο που θέλω να πω, είναι ότι αυτού του τύπου οι αντιδράσεις βρίσκονται σε πλήρη διάσταση με την κοινή λογική, με το περί δικαίου αίσθημα και με τα στοιχεία που προκύπτουν από τις έρευνες της αστυνομίας, της δικογραφίας, από τις ανακρίσεις και από όσα θα έρθουν στην επιφάνεια από την ανάλυση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί στον χώρο εκείνο».

Τέλος, αναφερόμενος στις μαζικές προσαγωγές που προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «εξαιτίας της επιλογής της αστυνομίας να κάνει αυτή τη μαζική προσαγωγή, υπάρχει πλήθος στοιχείων που θα οδηγήσει, θα ξετυλίξει το κουβάρι ακόμα παραπέρα. Ενδεχομένως μέχρι και υποκινητές που μπορεί να μην φανταζόμαστε αυτήν την ώρα. Όλα θα αξιοποιηθούν. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό όμως να πούμε, είναι ότι την ώρα που έχουμε αυτή τη δολοφονική δράση από αφιονισμένους χούλιγκαν, αυτήν την κτηνώδη συμπεριφορά, δεν επιτρέπεται και δεν μπορεί κανείς να προσπαθεί να δώσει το οποιοδήποτε ηθικό, ιδεολογικό, οπαδικό έρεισμα, δικαιολογία σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτές τις εγκληματικές ενέργειες. Αυτό είναι απαράδεκτο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

