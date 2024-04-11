«Η μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου αντιπροσωπεύει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Περιορίζει την παράτυπη μετανάστευση και εν τέλει ανακουφίζει τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο. Ένα ιστορικό, αναγκαίο βήμα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς στην πλατφόρμα Χ σε ένα πρώτο σχόλιο για την έγκριση του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Και η υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ από τους Σοσιαλδημοκράτες χαιρετίζει το νέο Σύμφωνο ενώ ήδη πριν από την ψήφισή του το είχε χαρακτηρίσει «κλειδί για τον έλεγχο της μετανάστευσης». Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της: «Με τους νέους κανόνες επιτυγχάνουμε τακτικές διαδικασίες αντί χάους και ανομίας στα εξωτερικά σύνορα. Η έγκριση του συνολικού πακέτου από την Ευρωβουλή αποτελεί πολύ σημαντική επιτυχία».

Die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems steht für die Solidarität unter den europäischen Staaten. Sie begrenzt die irreguläre Migration und entlastet endlich die Länder, die besonders stark betroffen sind. Ein historischer, unverzichtbarer Schritt! #GEAS — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 10, 2024

Μάλιστα όπως σχολιάζει η Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών: «Ξεπεράσαμε έναν βαθύ διχασμό στην Ευρώπη σχετικά με τη μετανάστευση. Συνεχίζουμε να προστατεύουμε τους ανθρώπους που ξεφεύγουν από τους πολέμους και από τον τρόμο, ερχόμενοι σε εμάς. Αυτή την ευθύνη που έχουμε απέναντί τους την κατανέμουμε επιτέλους δίκαια στην Ευρώπη. Θα περιορίσουμε αποτελεσματικά την παράτυπη μετανάστευση».

Πάντως, άλλα μέλη των Σοσιαλδημοκρατών, όπως η εκπρόσωπός τους για θέματα εσωτερικής πολιτικής στο Ευρωκοινοβούλιο, Μπίργκιτ Σίπελ, θεωρεί ότι ναι μεν το «πακέτο θέτει σαφείς κανόνες που καθιστούν υπεύθυνα τα κράτη-μέλη» όμως την ίδια ώρα παραδέχεται ότι η συμφωνία απαιτούσε «σημαντικές παραχωρήσεις» ιδίως σε ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και ειδικότερα το θέμα ενδεχόμενων «φυλακίσεων».

O Έρικ Μάρκαρντ σε παλαιότερη αποστολή της ΕΕ στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Αντιδράσεις από Πρασίνους

Το νέο Σύμφωνο προβλέπει μεταξύ άλλων γρήγορες και αυστηρότερες διαδικασίες ελέγχων στις πύλες πρώτης εισόδου στην Ευρώπη αλλά και έναν μηχανισμό αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών που περιλαμβάνει εναλλακτικά την κατανομή τους εντός της ΕΕ ή την παροχή οικονομικής στήριξης ή τεχνικής αρωγής για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης.

«Όλα σχετίζονται με την αποστροπή» παρατηρεί ο Έρικ Μάρκαρντ, ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος των Πρασίνων για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής. Οι Πράσινοι συνεχίζουν να έχουν ενστάσεις ως προς την παραμονή παιδιών και οικογενειών σε καταυλισμούς, κάτι που δεν θεωρούν επιτυχή πολιτική ασύλου.

Και η Τέρι Ράιντκε, αντιπρόεδρος της ομάδας των Πρασίνων στην Ευρωβουλή, εκτιμά ότι το Σύμφωνο «δεν θα λύσει την αφόρητη κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και θα αποφέρει εν τέλει λίγα αποτελέσματα ως προς την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης. Αντ’ αυτού θα δημιουργήσει περισσότερη γραφειοκρατία».

Για «κροκοδείλια δάκρυα» μιλά η Αριστερά

Κριτική στην ΕΕ, τους Σοσιαλδημοκράτες αλλά και τους Πρασίνους ασκεί ο επικεφαλής του κόμματος της Αριστεράς Μάρτιν Σίρντεβαν, ο οποίος θεωρεί ότι η Ευρώπη εγκαταλείπει τις ανθρωπιστικές αξίας μπροστά στον φόβο της ανόδου της ακροδεξιάς. Όπως σημειώνει εμφατικά: «Η μεταρρύθμιση του ασύλου σηματοδοτεί τον ενταφιασμό των ανθρωπιστικών αρχών της ΕΕ. Κανείς δεν πρέπει να πιστέψει τα κροκοδείλια δάκρυα Σοσιαλδημοκρατών και Πρασίνων.Η γερμανική συγκυβέρνηση συμφώνησε συνειδητά σε όλα αυτά».

Σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας από τον Ιανουάριο μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2024 υποβλήθηκαν στη Γερμανία περίπου 71.000 αιτήσεις ασύλου. Το 2023 η Γερμανία έλαβε συνολικά σχεδόν 352.000 αιτήσεις ασύλου, αριθμός ρεκόρ από το δύσκολο 2016. Τότε είχαν υποβληθεί στην αρμόδια Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Ασύλου περίπου 746.000 αιτήσεις για παροχή ασύλου.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.