Γεραπετρίτης από Βρυξέλλες: «Ενεργή πολιτική» της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή

Την «ενεργή πολιτική» της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι περιορίζεται η ανθρωπιστική κρίση, αλλά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας στην επιχείρηση «Ασπίδες» υπογράμμισε ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ , στις Βρυξέλλες.

«Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η οποία είναι απολύτως αναγκαία και για την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ παράλληλα η Ελλάδα συμμετέχει σε όλους τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και στην πρωτοβουλία της Κύπρου για τον θαλάσσιο διάδρομο απευθείας προς την Γάζα» ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε:

«Η κατάσταση στον κόσμο τείνει να επιδεινωθεί. Στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στον κόσμο υπάρχει μια σαφής υποβάθμιση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπιστικών αξιών. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να μένει πλέον ανενεργή. Θα πρέπει να υπάρξουν όλοι οι δυνατοί δίαυλοι, έτσι ώστε να μπορέσει να αποκατασταθεί η παγκόσμια ισορροπία και η παγκόσμια ειρήνη.

Ειδικά στην Μέση Ανατολή, η Ελλάδα ασκεί μια πολύ ενεργή πολιτική έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι περιορίζεται η ανθρωπιστική κρίση και δεν υπάρχει η κατά το δυνατόν επέκταση και σε άλλα πεδία των εχθροπραξιών.

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η διεθνής έννομη τάξη έχει αποτύχει στο να καταφέρει να προλάβει ή να περιστείλει την ανθρωπιστική κρίση, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τεράστια έκταση. Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι μία κατάσταση η οποία παραβιάζει τόσο κατάφωρα τις αξίες του ανθρωπισμού, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αύριο είναι ήδη αργά».

Πηγή: skai.gr

