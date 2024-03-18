Γεραπετρίτης από Βρυξέλλες: «Ενεργή πολιτική» της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή

Την «ενεργή πολιτική» της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι περιορίζεται η ανθρωπιστική κρίση, αλλά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας στην επιχείρηση «Ασπίδες» υπογράμμισε ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ , στις Βρυξέλλες.
«Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η οποία είναι απολύτως αναγκαία και για την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ παράλληλα η Ελλάδα συμμετέχει σε όλους τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και στην πρωτοβουλία της Κύπρου για τον θαλάσσιο διάδρομο απευθείας προς την Γάζα» ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.
Ο υπουργός εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε:
«Η κατάσταση στον κόσμο τείνει να επιδεινωθεί. Στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στον κόσμο υπάρχει μια σαφής υποβάθμιση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπιστικών αξιών. Η ανθρωπότητα δεν μπορεί να μένει πλέον ανενεργή. Θα πρέπει να υπάρξουν όλοι οι δυνατοί δίαυλοι, έτσι ώστε να μπορέσει να αποκατασταθεί η παγκόσμια ισορροπία και η παγκόσμια ειρήνη.
Ειδικά στην Μέση Ανατολή, η Ελλάδα ασκεί μια πολύ ενεργή πολιτική έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι περιορίζεται η ανθρωπιστική κρίση και δεν υπάρχει η κατά το δυνατόν επέκταση και σε άλλα πεδία των εχθροπραξιών. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά με πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η οποία είναι απολύτως αναγκαία και για την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ παράλληλα η Ελλάδα συμμετέχει σε όλους τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους και στην πρωτοβουλία της Κύπρου για τον θαλάσσιο διάδρομο απευθείας προς την Γάζα.
Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η διεθνής έννομη τάξη έχει αποτύχει στο να καταφέρει να προλάβει ή να περιστείλει την ανθρωπιστική κρίση, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τεράστια έκταση. Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι μία κατάσταση η οποία παραβιάζει τόσο κατάφωρα τις αξίες του ανθρωπισμού, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αύριο είναι ήδη αργά».
- ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης και ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ συνεχίζουν την απέλπιδα προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης
- ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην όαση Σίβα με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος
- Πηγές ΝΔ: Να δοθούν σαφείς απαντήσεις στα αμείλικτα ερωτήματα σχετικά με τις περίεργες διαδρομές χρήματος του Κασσελάκη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.