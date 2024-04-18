Τoυ Γιάννη Ανυφαντή

Στην κατάθεση τροπολογίας με την οποία προβλέπεται η εφαρμογή παρατηρητηρίου τιμών παιδικών παιχνιδιών με την ονομασία «το καλάθι των νονών», προκειμένου οι καταναλωτές να κάνουν καλύτερα πληροφορημένες και συνεπώς οικονομικότερες αγορές την περίοδο του Πάσχα προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η ρύθμιση, που κατατέθηκα αργά το βράδυ στο φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και συζητείται σήμερα Πέμπτη στην Ολομέλεια, προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στη διάθεση προς πώληση παιδικών παιχνιδιών (των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ ετησίως) θα πρέπει να αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων παιδικών παιχνιδιών από τις 22 Απριλίου 2024 έως και τις 4 Μαΐου.



Οι υπόχρεοι εντάσσουν ένα τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται στο «καλάθι των νονών» και το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, ενημερώνοντας τους καταναλωτές, που προσέρχονται στα φυσικά ή ψηφιακά καταστήματά τους, ως προς τη σύνθεση του «καλαθιού» που προτείνουν.



Μάλιστα, οι επιχειρήσεις πρέπει να τοποθετούν ευκρινές ειδικό σήμα στο ράφι των προϊόντων που συμμετέχουν στο «καλάθι των νονών», καθώς και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι» σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα.



Για κάθε παράβαση επιβάλλεται στις επιχειρήσεις πρόστιμο ύψους χιλίων έως δέκα χιλιάδων ευρώ.



Με την ίδια τροπολογία, εξασφαλίζεται ότι οι ενισχύσεις της Κ.Α.Π. καταβάλλονται στους δικαιούχους στο ακέραιο, ενώ την ίδια ώρα, ρυθμίζεται ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2024 για διατηρητέα και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης.

