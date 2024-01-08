Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Ίλβα Γιόχανσον στο υπουργείο Μετανάστευσης. Αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η ομιλία του πρωθυπουργού, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση, η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων.



Με την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συναντήθηκαν επίσης νωρίτερα ο υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Πηγή: skai.gr

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με τον κ. Παπασταύρου, τόσο ο υπουργός όσο και η Επίτροπος «επανεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να καταπολεμήσουν τη δράση των παράνομων δικτύων διακίνησης μεταναστών που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο» επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου της Προεδρίας της Κυβέρνησης.Ο κ. Παπασταύρου εξήρε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας συμμαχίας με στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών, λέγοντας πως «είναι ένα εγχείρημα που πρέπει να μετουσιωθεί άμεσα σε δράσεις, ενώ αποτελεί κεντρικό ζήτημα που πρέπει να προσελκύσει παγκόσμια υποστήριξη».Ο υπουργός πρότεινε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο εθνικών συντονιστών για την καταπολέμηση των διακινητών μεταναστών, την οποία η Επίτροπος καλωσόρισε και δεσμεύτηκε να εξετάσει. Ενώ τόνισε ότι «χρειαζόμαστε ένα καινούργιο νομικό πλαίσιο που να εμποδίζει και να πατάσσει τη διακίνηση μεταναστών. Το παλαιό - 20 χρόνων πλέον - πλαίσιο πρέπει να εκσυγχρονιστεί και το πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας πρέπει να ενισχυθεί».Τέλος, ο κ. Παπασταύρου στάθηκε στην ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού, ευρωπαϊκού πλαισίου επιστροφών μεταναστών, οι οποίες και, όπως είπε, πρέπει να γίνουν «πιο αποτελεσματικές και πιο πρακτικές. Οι επιστροφές δεν είναι διμερές, αλλά ευρωπαϊκό ζήτημα. Και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται» κατέληξε χαρακτηριστικά.

