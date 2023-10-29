Λογαριασμός
Ο Κασσελάκης συναντήθηκε με τις οικογένειες των θυμάτων από την τραγωδία στα Τέμπη - «Δίπλα σας μέχρι τέλους»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι ο ίδιος προσωπικά και το κόμμα, θα κάνουν τα πάντα ώστε να αποδωθεί δικαιοσύνη

Με συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών συναντήθηκε πριν από λίγο  ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Λάρισα.

Ο κ. Κασσελάκης άκουσε τους προβληματισμούς των συγγενών και αφού έδωσε τα συλλυπητήρια του, τόνισε πως είναι «εξοργισμένος και νευριασμένος» μπροστά στη «συγκάλυψη που φαίνεται να διαπράττεται μπροστά στα μάτια».

Στη συνέχεια τόνισε πως ο ίδιος προσωπικά αλλά και θεσμικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουν τα πάντα για όσο χρειαστεί μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη και πρόσθεσε πως θα είναι δίπλα στους συγγενείς «μέχρι τέλους».

Ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ακόμα πως έγινε «έγκλημα» στα Τέμπη και τόνισε πως «οι Έλληνες δεν πρέπει να είναι χειραγωγούμενοι των Μέσω που έχει στην κυριαρχία του ο Πρωθυπουργός».

«Eίμαι εξοργισμένος και νευριασμένος για τη συγκάλυψη που φαίνεται να διαπράττεται μπροστά στα μάτια μας. Το δικό μας κόμμα είχε φέρει στην Βουλή πριν το έγκλημα ερωτήσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, λαμβάνοντας την ειρωνεία του αρμόδιου υπουργού. Ενός υπουργού ο οποίος παραιτήθηκε για να διευκολύνει το αφεντικό του και μετά είχε το θράσος να ξανακατέβει για βουλευτής, προφανώς για να διατηρήσει την ασυλία του», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

