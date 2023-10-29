Η Ελλάδα, η οποία από την πρώτη στιγμή τόνισε την ανάγκη να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, διερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας ανθρωπιστικού θαλάσσιου διαδρόμου για τη μεταφορά αγαθών πρώτης ανάγκης στην περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Εξωτερικών.

Για το σχέδιο αυτό, το οποίο είναι επιχειρησιακά σύνθετο - και στο οποίο αναφέρθηκε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν την Παρασκευή - η ελληνική Κυβέρνηση συζητάει με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, καθώς και με Ευρωπαίους εταίρους και διεθνείς οργανισμούς.

Πηγή: skai.gr

