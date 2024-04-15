Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, συναντήθηκαν σήμερα Δευτέρα, και συμφώνησαν να δοθούν 101 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) υπό τον τίτλο «Αθήνα 2030», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική» 2021 – 2027.



Στόχος είναι να υλοποιηθούν μέσα στα επόμενα χρόνια, περισσότερα από 40 σημαντικά έργα και δράσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της πρωτεύουσας, με έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, στη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης.



Συγκεκριμένα, στις δράσεις περιλαμβάνονται:

Στοχευμένες υπηρεσίες υγείας σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες του κέντρου και των γειτονιών της πόλης.

Αποκατάσταση πεζοδρόμων και πεζοδρομίων στο Εμπορικό Κέντρο και ανάπλαση της Ερμού από την πλατεία Συντάγματος έως την Αιόλου.

Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και «πράσινων» διαδρομών.

Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων του Δήμου Αθηναίων.

Αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Κήπου.

Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στην Ακαδημία Πλάτωνος.



Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σημείωσε: «Τα προγράμματα αυτά είναι για εμάς πολύ κρίσιμα και χρήσιμα. Η Αθήνα επιζητά όσο το δυνατόν περισσότερες τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες. Δέσμευσή μας είναι να προχωρήσουμε τα έργα όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να αποδοθούν στους πολίτες της Αθήνας– ιδίως σε αυτούς που έχουν πιο μεγάλη ανάγκη. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, έτσι ώστε να επιλύουμε άμεσα οποιοδήποτε γραφειοκρατικό κώλυμα. Θέλουμε την αμέριστη συμπαράσταση της Περιφέρειας – ξέρουμε ότι την έχουμε – είμαστε σύμμαχοι και πολύ καλοί συνεργάτες».



Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ανέφερε: «Η αγωνία μας είναι κοινή και αυτό που θέλουμε είναι η πρωτεύουσά μας – κάθε γειτονιά της Αθήνας– να πηγαίνει όσο το δυνατόν καλύτερα. Είμαστε αποφασισμένοι να βελτιώσουμε την όψη της πρωτεύουσας. Τα 40 και πλέον έργα που θα υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, δεν αφορούν μόνο την αναβάθμιση των υποδομών της Αθήνας αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και την κοινωνική συνοχή. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια πόλη που προσφέρει ευκαιρίες για όλους, προάγοντας την οικονομική ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής».



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αποφασίστηκε η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας, με στόχο τον συντονισμό μίας σειράς ζητημάτων, καθώς και η ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.



