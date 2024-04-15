Η προστασία των θαλασσών και των υδάτων μας πως αποτελεί μία προτεραιότητα που παίρνει ισότιμα τη θέση της δίπλα στους άλλους εθνικούς στόχους, υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του για την 9η διεθνή διάσκεψη για τους ωκεανούς «Our Oceans» (OOC-9), που θα πραγματοποιηθεί 16-17 Απριλίου 2024 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

«Ήδη, η πατρίδα μας προωθεί 21 πρωτοβουλίες συνολικού προϋπολογισμού 780.000.000 ευρώ ως μέρος μιας δομημένης, πλέον, στρατηγικής: για την προστασία της ελληνικής θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Για τον καθαρισμό ακτών και θαλασσών στην επικράτεια. Και για τη διαμόρφωση δύο μεγάλων θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο και το Αιγαίο, τα οποία καλύπτουν περίπου το 32% των εθνικών μας υδάτων» επισημαίνει ο πρωθυπουργός.

«Αθόρυβα αλλά μεθοδικά, λοιπόν, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην άμυνα απέναντι στις δραματικές κλιματικές μεταβολές που αποδεδειγμένα επηρεάζουν κάθε περιοχή και κάθε δραστηριότητά της. Από την αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό, μέχρι την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών. Με βάση μία Εθνική Στρατηγική 4 πυλώνων» τονίζει ο Κυριακός Μητσοτάκης.



Παράλληλα, χαρακτηρίζει το φετινό «Our Ocean Conference» που φιλοξενεί η χώρα μας ως «τη σημαντικότερη ετήσια διεθνή διοργάνωση για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και τη διαφύλαξη του αγαθού των νερών σε όλα τα πεδία».

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός αναφέρει στο άρθρο του:

«Στη συζήτηση που διεξάγεται για την προστασία του περιβάλλοντος, συχνά ξεχνάμε πως τα 7/10 της επιφάνειας του πλανήτη μας καλύπτονται από θάλασσες και ωκεανούς. Όπως και το ότι η Ελλάδα με τα νησιά της διαθέτει την 11η μεγαλύτερη ακτογραμμή στον κόσμο.

Είναι παράδοξο, λοιπόν, το γεγονός ότι, αν και είμαστε μια χώρα θαλασσινή, στην πολιτική μας για τη φύση προτάσσουμε μονοσήμαντα κυρίως την προστασία του «πράσινου». Όχι, όμως, εξίσου και τη διαφύλαξη του «απέραντου γαλάζιου» που μας περιβάλλει.

Γι’ αυτό, ακριβώς, την επόμενη βδομάδα η Ελλάδα διοργανώνει το φετινό «Our Ocean Conference». Τη σημαντικότερη ετήσια διεθνή διοργάνωση για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και τη διαφύλαξη του αγαθού των νερών σε όλα τα πεδία.

Στο πλαίσιό της, κάθε χρόνο, αντιπροσωπείες από δεκάδες κράτη καλούνται να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Έτσι, η Αθήνα θα φιλοξενήσει 120 κυβερνητικές αποστολές. Σε μία συνάντηση, όπου παγκόσμιοι ηγέτες, φορείς της λεγόμενης «μπλε οικονομίας», αλλά και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θα εξετάσουν από κοινού τις συνέπειες της Κλιματικής Κρίσης στους ωκεανούς και τις θάλασσές. Ώστε όλοι να αναλάβουμε δράση.

Ήδη, η πατρίδα μας προωθεί 21 πρωτοβουλίες συνολικού προϋπολογισμού 780.000.000 ευρώ ως μέρος μιας δομημένης, πλέον, στρατηγικής: για την προστασία της ελληνικής θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Για τον καθαρισμό ακτών και θαλασσών στην επικράτεια. Και για τη διαμόρφωση δύο μεγάλων θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο και το Αιγαίο, τα οποία καλύπτουν περίπου το 32% των εθνικών μας υδάτων.

Παράλληλα, δημιουργούμε ένα νέο σύστημα παρακολούθησης των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών, απαγορεύοντας αλιευτικές πρακτικές που καταστρέφουν τον βυθό. Αναπτύσσουμε, επίσης, ειδικές εκστρατείες για την απομάκρυνση των πλαστικών. Ενώ η Πολιτεία χρηματοδοτεί την κατασκευή υποδομών φόρτισης σε 12 λιμάνια της χώρας, ώστε να ενισχυθεί η ηλεκτροκίνητη ακτοπλοΐα.

Αθόρυβα αλλά μεθοδικά, λοιπόν, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην άμυνα απέναντι στις δραματικές κλιματικές μεταβολές που αποδεδειγμένα επηρεάζουν κάθε περιοχή και κάθε δραστηριότητά της. Από την αγροτική παραγωγή και τον τουρισμό, μέχρι την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών. Με βάση μία Εθνική Στρατηγική 4 πυλώνων.

Ο πρώτος είναι η επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης. Βρισκόμαστε, ήδη, στην τέταρτη θέση στην Ευρώπη ως προς το ποσοστό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο. Και, με ευρωπαϊκούς πόρους προωθούμε διαρκώς επενδύσεις σε ΑΠΕ οι οποίες, σταδιακά θα μας επιτρέψουν να καλύπτουμε τις ανάγκες μας σε ηλεκτρισμό από φυσικές πηγές. Φέτος σε ποσοστό 60% και το 2030 κατά 80%. Με στόχο, αμέσως μετά, όχι μόνο να είμαστε αυτόνομοι με καθαρή και φτηνή ενέργεια. Αλλά και να την εξάγουμε.

Ταυτόχρονα, συνδέουμε τα νησιά μας με το ηπειρωτικό δίκτυο, προωθώντας καινοτόμες λύσεις που αλλάζουν την εικόνα τους. Και δίνουμε κίνητρα για την μετάβαση στην πράσινη οικονομία στη βιομηχανία, στη γεωργία και στην κτηνοτροφία μας. Πρόκειται για μέτρα τα οποία εξοικονομούν ενέργεια και περιορίζουν το κόστος παραγωγής χωρίς να στερούν από τους τομείς αυτούς την ανταγωνιστικότητά τους. Ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας συναντά, έτσι, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τίποτα, ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλείσει επιθέσεις της φύσης και θεομηνίες όπως ο «Daniel». Περισσότερους καύσωνες, πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες. Συνεπώς ο δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής μας αφορά την ανθεκτικότητα του τόπου και του κράτους σε καταστροφικά φαινόμενα.

Είναι γνωστή η προσπάθεια που καταβάλλεται για την οργάνωση, τη στελέχωση και τον εξοπλισμό της Πολιτικής Προστασίας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Όπως είναι γνωστό και το πρόσφατο σχέδιο της Πολιτείας για τον καθαρισμό των δασών από καύσιμη ύλη και την παραγωγική της αξιοποίηση. Και, τέλος, βρίσκεται, πλέον, σε εξέλιξη και η χάραξη ενός συνολικού προγράμματος διαχείρισης των υδάτων της Θεσσαλίας.

Μία προσπάθεια την οποία θα παρακολουθεί μία νέα Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή στα πολλά που πρέπει να γίνουν σε πολλά επίπεδα. Για την πιο αποτελεσματική ύδρευση και άρδευση. Για την προσαρμογή των καλλιεργειών, της κτηνοτροφίας και της αλιείας στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Και, βέβαια, για τη στήριξη αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων ώστε να κερδίσουν τα στοιχήματα της νέας εποχής.

Ο τρίτος πυλώνας είναι η τάξη στο δημόσιο χώρο και στο δομημένο περιβάλλον. Γιατί, πράγματι, η αυθαιρεσία δεν αλλοιώνει μόνο τοπία και στερεί δικαιώματα από τον πολίτη. Αλλά και δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα τα οποία συντείνουν στις καταστροφές.

Θυμίζω ότι πέρυσι δώσαμε τη μάχη για τις παραλίες που φέτος έχει οργανωμένη μορφή. Θεσπίσαμε, επίσης, τα «απάτητα βουνά» και τις «απάτητες ακτές», αποκλείοντας κάθε οικονομική δραστηριότητα σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας. Και, τώρα, προωθείται στη Βουλή ένα συγκροτημένο πλάνο για την αυθαίρετη δόμηση. Με ρυθμίσεις που θα συνοδεύει ένα σοβαρό σύστημα παρακολούθησης και αστυνόμευσης, ώστε να μπει τέλος στο παράνομο και το καταχρηστικό. Ο δημόσιος χώρος θα μείνει δημόσιος. Ενώ η δόμηση θα ακολουθεί, πλέον, τους κανόνες που θα ορίζει ο νόμος.

Κλείνω με τον πυλώνα με τον οποίο ξεκίνησα για την προστασία των θαλασσών και των υδάτων μας. Μία προτεραιότητα που παίρνει ισότιμα τη θέση της δίπλα στους άλλους εθνικούς στόχους. Δεν υπάρχει, άλλωστε, οικονομική και κοινωνική ευημερία αν δεν βρίσκεται σε αρμονία με τη φύση και το περιβάλλον. Και κυρίαρχο φυσικό στοιχείο ήταν, είναι και θα είναι το νερό. Στην εποχή της Κλιματικής Κρίσης, λοιπόν, το προστατεύουμε.

Σε μία Ελλάδα πράσινη, αλλά και γαλάζια».

