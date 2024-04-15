Ο δημοσιογράφος Μανώλης Αναγνωστάκης υποψήφιος με το κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου

Ο δημοσιογράφος Μανώλης Αναγνωστάκης είναι το 42ο πρόσωπο που συμπληρώνει και ολοκληρώνει το ευρωψηφοδέλτιο των Δημοκρατών του Ανδρέα Λοβέρδου. Σήμερα ο κ.Αναγνωστάκης μιλώντας στο 0pen Tv ανήγγειλε ο ίδιος τη συμμετοχή του στις Ευρωεκλογές με τους Δημοκράτες και τον Ανδρέα Λοβέρδο και παράλληλα αποχαιρέτησε τους συναδέλφους του στην πρωινή ζώνη που συμμετείχε ως σχολιαστής.

Συγκεκριμένα ο Μανώλης Αναγνωστάκης δήλωσε ότι «είναι η τελευταία φορά που θα είμαι στην εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο που με είχε καλέσει και αποφασίσαμε να συμμετέχω σε αυτή την εκπομπή. Υπήρξε μια πρόταση να είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής από τον Ανδρέα Λοβέρδο και τους Δημοκράτες. Με τον Ανδρέα Λοβέρδο είμαστε φίλοι από τα πανεπιστημιακά χρόνια και είμαστε πολύ κοντά στις πολιτικές απόψεις. Αποδέχτηκα αυτή την πρόταση και ευχαριστώ τον Ανδρέα Λοβέρδο.»



Υπενθυμίζεται πως πλέον οι Δημοκράτες έχουν ήδη παρουσιάσει σαρανταδύο υποψηφίους ευρωβουλευτές που σύμφωνα με το πρόεδρο Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος είναι και ο ίδιος υποψήφιος ευρωβουλευτής με σταυρό, είναι άνθρωποι από την κοινωνία, με διαφορετικά επαγγέλματα, από διαφορετικές περιφέρειες της χώρας που όλους τους ενώνει "η αγάπη για την πατρίδα, η κοινή λογική και η μετριοπάθεια".



Το βιογραφικό του Μανώλη Αναγνωστάκη



Γεννήθηκε στο Κερατσίνι. O πατέρας του ήλθε από το Βάμο Αποκόρωνου Χανίων στην Αθήνα. Η μητέρα του γεννημένη στην Κωνσταντινούπολη, βρέθηκε σε μικρή ηλικία, πρόσφυγας στον Πειραιά.

Μεγάλωσε στο Κερατσίνι και σπούδασε Νομικά στη Θεσσαλονίκη.

Ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία και σύντομα έγινε σημαντικό στέλεχος της Rizzoli στο Μιλάνο συμμετέχοντας στο International Department των περιοδικών.

Το 2004 μπήκε στην ομάδα του Mega Channel, και το 2006 συμπαρουσίασε την ενημερωτική εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο.

Ανέλαβε τις εκδόσεις μεγάλου ταξιδιωτικού περιοδικού στο internet και από το φθινόπωρο του 2023 μέχρι σήμερα, συμμετείχε στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του Open TV ως σχολιαστής.



