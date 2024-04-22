Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε σήμερα Δευτέρα εθιμοτυπική συνάντηση με τους επικεφαλής της ελληνικής και τουρκικής αντιπροσωπείας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης πρέσβη Θεοχάρη Λαλάκο και τον Τούρκο υφυπουργό Εξωτερικών πρέσβη Μπουράκ Αξαπάρ και μέλη των αντιπροσωπειών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης των αντιπροσωπειών για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, είχε πραγματοποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου 2023 στην Άγκυρα.

