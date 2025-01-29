Με τους αγρότες της Κωπαΐδας συναντήθηκε στη Λιβαδειά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ανοίγοντας την ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών σχολιάζοντας τη δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ότι η κυβέρνηση θα συναινέσει στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, εάν η Δικαιοσύνη διαβιβάσει στοιχεία για πολιτικό πρόσωπο καθώς και στα «συνειδητά ψεύδη του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ότι η Νέα Δημοκρατία απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση προανακριτικής στη βάση που πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί η εκτέλεση της σύμβασης για την τηλεδιοίκηση δεν σχετίζεται με την τραγωδία στα Τέμπη(!).

«Αν οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους την Κυριακή τους ταρακούνησαν, δεν τους επιτρέπεται να παίζουν με τη νοημοσύνη εκατομμυρίων Ελλήνων που θέλουν αλήθεια, διαφάνεια και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη αυτοί που ευθύνονται για αυτήν την τραγωδία όπου έχασαν με άδικο και απάνθρωπο τρόπο τις ζωές τους 57 συνάνθρωποί μας. Οι δηλώσεις τους δείχνουν ότι για αυτούς όλα είναι επικοινωνία και πολιτική διαχείριση» σημείωσε.

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ως προς τα προβλήματα των αγροτών ότι «σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το εισόδημα των αγροτών μειώθηκε κατά 9,2% και σύμφωνα με τη Eurostat η παραγωγή στην Ελλάδα έπεσε κατά 16%».

«Ό,τι προτείνουμε που δεν τους βολεύει είτε αφορά τα χρέη των συνεταιρισμών είτε την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είτε την κακοδιαχείριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα βαπτίζονται από τη Νέα Δημοκρατία λαϊκισμός» πρόσθεσε.

Έκανε ειδική αναφορά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την κάρτα του αγρότη ώστε να παίρνουν χωρίς ΕΦΚ από την αντλία το πετρέλαιο, που αναλογεί στην καλλιέργειά τους: «Με τους σημερινούς συντελεστές, αλλά από την αντλία. Και όχι να περιμένεις μετά πότε και πως θα λάβεις την επιστροφή του ΕΦΚ. Τόσο δύσκολο είναι να γίνει η κάρτα του αγρότη; Μας απαντά ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε λαϊκιστές. Είναι λαϊκισμός η κάρτα του αγρότη;»

Σχετικά με το υψηλό ενεργειακό κόστος, ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε: «Γιατί δεν έδωσαν κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές και συνεταιρισμούς; Ξέρετε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι ένας συνεταιρισμός με ψυγεία να έχει τη δική του ενέργεια ώστε να μην πληρώνει πολύ υψηλό τίμημα. Πήραν τον ενεργειακό χώρο και τον έκαναν δώρο στην εγχώρια ολιγαρχία».

