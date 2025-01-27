Τέμπη: Ο Ανδρουλάκης προανήγγειλε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες σε περίπτωση που προκύψουν νέα στοιχεία για τη διαχείριση της τραγωδίας

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες από πλευράς Χαριλάου Τρικούπη για την τραγωδία των Τεμπών σε περίπτωση που έρθουν στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για τη διαχείριση της τραγωδίας.

“'Όποιο νέο στοιχείο προκύψει θα πάρουμε κοινοβουλευτική πρωτοβουλία” σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο OPEN όταν ρωτήθηκε για το πόρισμα που αναμένεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Όσον αφορά την πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την τραγωδία των Τεμπών, ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης σημείωσε ότι το συγκεκριμένο κοινοβουλευτικό βήμα μπορεί να γίνει με την κατάθεση της πρότασης από τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να είναι απαραίτητη η στήριξη από άλλα κόμματα, σε αντίθεση με την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και λόγω των κοινοβουλευτικών συσχετισμών έπρεπε να υπογραφεί και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

“Καταθέσαμε αίτημα προανακριτικής. Εμείς θα συγχρονίσουμε χωρίς επικοινωνιακούς όρους κάθε αποκάλυψη με την κοινοβουλευτική μας δράση χωρίς ταρατατζούμ χωρίς επικοινωνία” τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Όσο για τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα και την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη μεγαλειώδη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι ο ίδιος και οι βουλευτές του πήγαν ως απλοί πολίτες δίπλα στους πολίτες χωρίς πανό και λάβαρα.

“Εμείς πήγαμε χωρίς κομματικές σημαίες ως γονείς, ως πολίτες για να στείλουμε ως κοινωνία μήνυμα ότι η αλήθεια είναι οξυγόνο”, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συνεντευξή του ζήτησε την παραίτηση της διοίκησης της ΕΡΤ για την κάλυψη της χθεσινής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.

“Σήμερα έπρεπε να είχε παραιτηθεί η διοίκηση της ΕΡΤ. Ήταν τόσοι άνθρωποι στους δρόμους. Τόσο πολύ υποτιμούν αυτή την τραγωδία.100% έγινε επί σκοπού.”

Στο κομμάτι των συνεργασιών ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόταξε για ακόμη μια φορά την αυτόνομη πορεία του κόμματος και επανέλαβε τον χαρακτηρισμό για άστοχες δηλώσεις των στελεχών του. Έριξε πυρά στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για την επιλογή του "κομματικού υποψηφίου" όπως είπε για την προεδρία της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας οτι δεν συγκεντρώνει ευρεία συναίνεση όπως αποδεικνύουν οι 160 ψήφοι στην πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή όπως σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την ίδια ώρα θετικά αποτιμά η Χαριλάου Τρικούπη τη στήριξη των ανεξάρτητων βουλευτών Ράνιας Θρασκιά και Πέτρου Παππά στο πρόσωπο του Τάσου Γιαννίτση.

“Ηταν ψήφος τιμής στο πρόσωπο του Γιαννίτση.Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό κόμμα. Ανοίγουμε τα προοδευτικά μας συνέδρια” σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πηγή: skai.gr

