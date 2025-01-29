Κακλαμάνης για δικογραφίες των Τεμπών: «Όποια δικογραφία έρχεται ανακοινώνεται στην Ολομέλεια»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στη διάψευση των αιτιάσεων της αντιπολίτευσης για απόκρυψη δικογραφιών αναφορικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη προχώρησε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο νέος Πρόεδρος της Βουλής διαβεβαίωσε πως όποια δικογραφία έχει διαβιβαστεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή έχει ανακοινωθεί άμεσα στο Σώμα, όπως άλλωστε και προβλέπεται, εξηγώντας πως μόνο μία καθυστέρησε να ανακοινωθεί λόγω των θερινών διακοπών. «Για τη δικογραφία που αφορά τη σύμβαση 717 γνωρίζετε την πορεία της. Ζητήθηκε και συγκροτήθηκε εξεταστική επιτροπή. Όλες οι υπόλοιπες δικογραφίες που ήρθαν στη Βουλή - πλην μιας - ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια σε διάστημα το πολύ δύο ημερών από την ημέρα διαβίβασης. Αυτή είναι η αλήθεια με στοιχεία και ημερομηνίες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, η μοναδική δικογραφία που καθυστέρησε να ανακοινωθεί διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 4 Αυγούστου και λόγω θερινών διακοπών ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια τη 1η Σεπτεμβρίου, πρώτη ημέρα επανέναρξης των εργασιών.

