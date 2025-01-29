Υποκλοπές: Στο αρχείο οι μηνύσεις Ανδρουλάκη- Κουκάκη για την προπληρωμένη κάρτα

Της Έλενας Γαλάρη

Στο αρχείο έθεσε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης που διερευνά την υπόθεση των υποκλοπών τις νέες μηνύσεις που είχαν καταθέσει ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης σε βάρος προσώπου του οποίου η προπληρωμένη κάρτα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή των «μολυσμένων» μηνυμάτων.

Ο εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος κάλεσε τον μηνυόμενο σε κατάθεση, έκρινε ότι «ουδεμία σχέση έχει με τα καταγγελλόμενα, αφού τρίτος έκανε χρήση της κάρτας».

Χαρακτηρίζοντάς τον ως βιοπαλαιστή ο κ. Ζήσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μηνυομενο πρόσωπο δεν έχει σχέση με τις εταιρείες Ιntelexa ,krikel για τους εκπροσώπους των οποίων εκκρεμούν κατηγορίες για παραβίαση απορρήτου τηλεφωνιών αλλά ούτε και κάποια σχέση του προσώπου αυτού με οποιοδήποτε πρόσωπο στην ΕΥΠ.

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την έρευνα που έκανε αρμόδιος υπάλληλος της τράπεζας, στο σύστημα καρτών η φόρτιση της συγκεκριμένης κάρτας με το ποσό των 500€ έγινε σε ΑΤΜ στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Από το ηλεκτρονικό σύστημα της τράπεζας προέκυψε ότι έγινε με χρήση pin και όχι μεταφορά χρημάτων από καταθετικό λογαριασμό του κατόχου.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα ο καταθέτης είναι άγνωστο πρόσωπο, εκτός εάν υπήρχε βιντεοληπτικό υλικό που θα απεικόνιζε τον ίδιο, την ημερομηνία και την ώρα κατάθεσης το οποίο όμως μετά από δύο μήνες καταστρέφεται.

Επικαλούμενη την εμπειρία της από άλλες περιπτώσεις δεν είναι εφικτή η αναγνώριση αυτών των προσώπων ενόψει του ότι καλύπτουν το πρόσωπό τους με αντικείμενα.

Ο μηνυόμενος , όπως προέκυψε παρέλαβε την κάρτα που είχε χάσει μέσα σε κλειστό φάκελο και αυτή ήταν ανενεργή δηλαδή χωρίς τον κωδικό pin. Ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση και δεν γνωρίζει ούτε ποιος κατέθεσε το παραπάνω ποσό ούτε ποιος απέστειλε τα σχετικά μηνύματα .

Ο ανώτατος εισαγγελέας σε άλλο σημείο του πορίσματος του επισημαίνει ότι όλα τα θύματα των υποκλοπών ειδοποιήθηκαν με συστημένη επιστολή από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που θα ήθελαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Κατά τον εισαγγελέα δεν συντρέχει εφαρμογή των διατάξεων του ποινικού κώδικα που επικαλούνται οι μηνυτές για τα αδικήματα της κατασκοπίας αλλά και της παραβίασης απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών σε βαθμό κακουργήματος.

Και αυτό διότι, αναγκαία προϋπόθεση είναι να προκληθεί πράγματι κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ή για την εθνική ασφάλεια κάτι που αναντίρρητα δεν προέκυψε από το πλούσιο αποδεικτικό υλικό της προκαταρκτικής εξέτασης παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από τους μηνυτές.

