Δένδιας σε πρέσβη Γαλλίας: Αντίθετη η Ελλάδα στην πώληση Meteor στην Τουρκία

Ενημέρωση από την πρέσβη της Γαλλίας στην Αθήνα, Laurence Auer, σχετικά με τις πληροφορίες για την πώληση πυραύλων Meteor στην Τουρκία από consortium στο οποίο συμμετέχει η Γαλλία, ζήτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Δένδιας σημειώνει ότι «εξέφρασα στην Πρέσβη της Γαλλίας την έντονη αντίθεση της Ελλάδας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το οποίο δεν συνάδει με τις μέχρι τώρα άριστες στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών».

Μετά τη σχετική ενημέρωση του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Γεώργιου Γεραπετρίτη, συναντήθηκα σήμερα στο ΥΠΕΘΑ με την Πρέσβη της Γαλλίας, κα Laurence Auer, από την οποία ζήτησα επίσημη ενημέρωση σχετικά με τις πληροφορίες για πώληση πυραύλων… pic.twitter.com/40XTNS9vyJ — Nikos Dendias (@NikosDendias) January 29, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.