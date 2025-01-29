Λογαριασμός
Δένδιας σε πρέσβη Γαλλίας: Αντίθετη η Ελλάδα στην πώληση Meteor στην Τουρκία

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν συνάδει με τις μέχρι τώρα άριστες στρατηγικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας στη Laurence Auer

Δένδιας

Ενημέρωση από την πρέσβη της Γαλλίας στην Αθήνα, Laurence Auer, σχετικά με τις πληροφορίες για την πώληση πυραύλων Meteor στην Τουρκία από consortium στο οποίο συμμετέχει η Γαλλία, ζήτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Δένδιας σημειώνει ότι «εξέφρασα στην Πρέσβη της Γαλλίας την έντονη αντίθεση της Ελλάδας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το οποίο δεν συνάδει με τις μέχρι τώρα άριστες στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών».

