Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η απόφαση από τον Άρειο Πάγο να μπει στο αρχείο η μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές.

«Η απόφαση του Αρείου Πάγου να αρχειοθετήσει την υπόθεση της προπληρωμένης κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή των μολυσμένων με Predator μηνυμάτων, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της συγκάλυψης», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το κόμμα, συμπληρώνοντας πως «ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αχιλλέας Ζήσης, υιοθέτησε το ευφάνταστο σενάριο ότι η κάρτα ενεργοποιήθηκε από έναν «άγνωστο», χωρίς τον κωδικό PIN, και τη χρησιμοποίησε εν αγνοία του κατόχου της για να αγοράσει μηνύματα μολυσμένα με το κατασκοπευτικό λογισμικό Ρredator, που στάλθηκαν στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και Υπουργούς της κυβέρνησης.

Το αποδέχθηκε μάλιστα χωρίς καμία τεχνική ή τραπεζική ανάλυση.

Ο κ. Μητσοτάκης που επί πρωθυπουργίας του οι θεσμοί και το κράτος δικαίου καταρρακώθηκαν, ελπίζουμε στην αποψινή του συνέντευξη –μεταξύ των πολλών για τα οποία θα απολογηθεί- να μην κρυφτεί ξανά για το σκάνδαλο των υποκλοπών».

