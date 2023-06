Συλλυπητήρια από το ΥΠΕΞ για το δυστύχημα στην Αυστραλία: «Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με το λαό και την κυβέρνηση»

«Εκφράζουμε τη θλίψη μας για την τραγική απώλεια ζωής σε δυστύχημα με λεωφορείο στην περιοχή Χάντερ της Αυστραλίας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που πενθούν και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Σε αυτή την ώρα θλίψης, η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα με το λαό και την κυβέρνηση της Αυστραλίας», προσθέτει.

Profoundly saddened by the tragic loss of life in a bus crash in Hunter region, #Australia. Our heartfelt condolences to the bereaved families & wishes for swift recovery to the injured. At this time of sorrow, #Greece stands in solidarity w/ the people & Gov’t of Australia pic.twitter.com/YSfcbIXays