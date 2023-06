Συγχαρητήρια Ζελένσκι σε Μητσοτάκη για την επανεκλογή του

Συγχαρητήρια για τη νίκη του στις εκλογές στον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, έδωσε μέσω του Twitter, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο κ. Ζελένσκι αναφέρεται στην ενίσχυση των παραδοσιακών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών ενώ προσθέτει πως ανυπομονεί να καλωσορίσει τον κ. Μητσοτάκη στο Κίεβο.

Το μήνυμα του κ. Ζελένσκι:

«Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για τη νίκη στις Βουλευτικές εκλογές της Ελλάδας. Ανυπομονώ να ενισχύσουμε τις παραδοσιακά σχέσεις μας ανάμεσα στην Ουκρανία και στην Ελλάδα. Η ενίσχυση αυτή των σχέσεων θα δώσει δύναμη στα έθνη μας και θα φέρει την ειρήνη και την ασφάλεια πιο κοντά στην Ουκρανία και στην Ευρώπη. Ανυπομονώ να καλωσορίσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Κίεβο. Καλή δύναμη Κυριάκο»

Congratulations to @kmitsotakis and @neademokratia on winning the parliamentary elections in 🇬🇷. I look forward to further strengthening our traditionally close and friendly 🇺🇦-🇬🇷 relations. This will add strength to our nations and bring peace and security closer to Ukraine and…