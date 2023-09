Σύγκρουση με τα κακώς κείμενα και αποφασιστικότητα για μεταρρυθμίσεις τα μηνύματα Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ Πολιτική 07:26, 17.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε αρκετές φορές το πρώτο πρόσωπο στέλνοντας σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας, ότι δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος και είναι αποφασισμένος να έρθει σε ρήξη με όλα τα κακώς κείμενα του παρελθόντος