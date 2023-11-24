Επιστολή Κασσελάκη σε Κοτζιά: Είμαι ανοιχτός στον διάλογο και τη συνεργασία

Θετικά απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στην πρόσκληση διαλόγου και συνεργασίας που του απηύθυνε ο πρόεδρος του «Πράττω», Νίκος Κοτζιάς, σημειώνοντας ότι είναι αναγκαίο να ξεκινήσει ο διάλογος για την ανασύνταξη των προοδευτικών δυνάμεων.

Στην απαντητική επιστολή του ο κ. Κασσελάκης αναφέρει:

«Αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητέ Νίκο, έλαβα την επιστολή σου και σ' ευχαριστώ για την πρόσκληση που απευθύνεις στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Χαίρομαι δε, καθώς διαπιστώνω ότι η επιστολή διαπνέεται από πνεύμα για την ανάγκη ενότητας και συνεργασίας όλων των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων του τόπου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει και προωθεί τον ανοιχτό διάλογο και τη συνεργασία με όλες τις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και δέσμευσης απέναντι στην κοινωνία.

Στην παρούσα κρίσιμη ιστορική και πολιτική καμπή είναι αναγκαίο να ξεκινήσει ο διάλογος για την ανασύνταξη των προοδευτικών δυνάμεων, για την εξεύρεση των αναγκαίων ιδεολογικών συγκλίσεων και προοπτικών, για τον σχεδιασμό μακροπρόθεσμων προγραμματικών συμφωνιών με βαθιά πίστη στις δημοκρατικές αρχές και αξίες, με όρους συμπεριληπτικότητας και κοινωνικής λογοδοσίας.

Μέσα από τον πλουραλισμό και τη διεύρυνση θα προκύψει η (ανά)σύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων, θα βαθύνουν οι συνεργασίες, θα παραχθούν νέες ιδέες, θα υλοποιηθούν στόχοι και θα επιτευχθούν κοινά οράματα. Κυρίως, όμως, θα δημιουργηθούν "μέτωπα αντίστασης και αναγέννησης" απέναντι στις διαρκείς πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις σ' εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για να μπορέσει να επέλθει η κοινωνική και πολιτική αλλαγή και να ανατραπεί η καταστροφική για τη χώρα κυβέρνηση της ΝΔ.

Για τους λόγους αυτούς είμαι ανοιχτός στον διάλογο και τη συνεργασία, αποδεχόμενος την πρόσκλησή σου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.