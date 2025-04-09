Για το θέμα των δασμών που επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ και την απάντηση της Ευρώπης μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3, o πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Η «τέλεια καταιγίδα» και το «εκρηκτικό κοκτέιλ»

Ο ίδιος έκανε λόγο για δύο παρατηρήσεις, μια απαισιόδοξη και μία αισιόδοξη. Η απαισιόδοξη όπως ανέφερε είναι «ότι πλησιάζουμε, αν δεν είμαστε ήδη, μέσα στην τέλεια καταιγίδα. Είχαμε γεωπολιτική κρίση, τώρα προστίθεται και η οικονομική κρίση. Με αυτή την κίνηση των Αμερικάνων στους δασμούς, αυτό είναι ένα κοκτέιλ εκρηκτικό. Κάθε φορά που στο παρελθόν, στην ιστορία, αυτοί οι δύο παράγοντες συνέπεσαν, μόνο κακά γεγονότα ακολούθησαν».

«Ψύχραιμη αντίδραση η απάντηση της Ευρώπης, χτυπάει εκεί που πρέπει»

Αναφερόμενος στην αισιόδοξη παρατήρηση, δήλωσε πως σε τέτοιες δύσκολες στιγμές η Ευρώπη μπορεί να τα καταφέρει. «Δηλαδή μπορεί να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, να γίνει μια άγκυρα κοινής λογικής, το επίκεντρο ενός ορθού λόγου στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Μια ελπίδα για τον κόσμο και νομίζω ότι η απάντηση της Ευρώπης στα μέτρα δασμών που θα ανακοινωθεί σήμερα ή αύριο το αργότερο, είναι το πρώτο δείγμα αυτής της ψύχραιμης μετρημένης αντίδρασης που χτυπάει εκεί που πρέπει, χωρίς όμως να συμβάλλει σε μια γενικευμένη δασμολογική παγκόσμια κρίση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημείωσε πως ο ίδιος έχει ζήσει προσωπικά πολλές δύσκολες στιγμές, όπου οι εξωγενείς παράγοντες και οι κρίσεις που χτυπούσαν την Ευρώπη σκληρά ήταν και ο καταλύτης για την ευρωπαϊκή αντίδραση. «Σας θυμίζω ότι την εποχή της κρίσης δεν υπήρχαν εργαλεία για την αντιμετώπισή της. Στην εποχή του covid πρώτη φορά αγοράσαμε εμβόλια και φτιάξαμε τον κοινό δανεισμό και το ταμείο ανάκαμψης. Για πρώτη φορά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αγοράσαμε όπλα για να βοηθήσουμε μια τρίτη χώρα. Τώρα είμαστε σε ένα τέτοιο σημείο όπου πρέπει η Ευρώπη να δράσει ακαριαία, με ένα παιχνίδι όμως μετρημένο, ψύχραιμο, να μην πάρει τον μπαζούκα.», ανέφερε ενδεικτικά.

Ο κ. Σχοινάς εξήγησε πως πριν τα μέτρα Τραμπ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις εξαγωγές στην Αμερική πλήρωναν επτά δισεκατομμύρια δασμούς. Μετά τα μέτρα Τραμπ, το ποσό αυτό θα ανέβει όπως είπε στα 81 δισεκατομμύρια. «Καταλαβαίνετε τι έχουμε μπροστά μας;» ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε πως:

«Σε αυτή την πρωτοφανή κλιμάκωση η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει το πώς θα απαντήσει και ξαναλέω ότι το πακέτο που έχει ετοιμαστεί και το οποίο τίθεται υπό την έγκριση των κρατών μελών σήμερα και θα ανακοινωθεί σήμερα το βράδυ ή αύριο κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν παίζει το ίδιο παιχνίδι της απόλυτης κλιμάκωσης, αλλά στοχεύει εκείνες τις αμερικανικές εισαγωγές στην Ευρώπη, οι οποίες πραγματικά πονάνε τους ανθρώπους στη διοίκηση, το πολιτικό σύστημα που κλιμάκωσε την κρίση. Νομίζω ότι αυτή είναι η ευρωπαϊκή απάντηση και κάπως έτσι θα κινηθούμε από δω και μπρος. Πάνω στις κραυγές και τον πανικό η Ευρώπη πρέπει να αντιπαρατάξει την ψυχραιμία, το ζύγισμα και τον ορθό λόγο. Είναι η μόνη μας ελπίδα.»

Κληθείς να σχολιάσει τον λόγο που ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια με τους δασμούς, γιατί συμβαίνει αυτό, δήλωσε πως έχουμε να κάνουμε με μια μικρή ομάδα πολιτικής εξουσίας, η οποία κέρδισε τις εκλογές το Νοέμβριο στην Αμερική και η οποία έχει ιδεολογικοποιήσει την πολιτική της δράση και θεωρεί ότι οι δασμοί είναι ο μόνος τρόπος για να διαιωνίσει την πολιτική της ισχύ. «Η Ευρώπη πληρώνει αυτό το πράγμα γιατί δεν έχει πολλούς φίλους στη νέα διοίκηση. Είδατε και την ομιλία του αντιπροέδρου του Βανς στο Μόναχο πριν από λίγους μήνες, όπου ούτε λίγο πολύ μας έκανε μάθημα δημοκρατίας. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα εξουσίας το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο και το οποίο απαιτεί συντονισμένους λεπτούς χειρισμούς με όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης στοιχισμένες προς αυτή την κατεύθυνση.»

Μπορεί να αντέξει η Ευρώπη σε μία αντεπίθεση του Τραμπ; Πιο ζυγισμένη η ευρωπαϊκή αντίδραση από την κινεζική

Στο αν ο Τραμπ «αντεπιτεθεί» και απαντήσει στην Ευρώπη όπως απάντησε στην Κίνα, δηλαδή να αυξήσει κι άλλο τους δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα, ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Λοιπόν, ανέφερε: «Ας μην μπούμε σε αυτό το παιχνίδι του «Αν». Αλλά ας επαναλάβω την εκτίμηση τη δική μου ότι η ευρωπαϊκή αντίδραση θα είναι πιο ζυγισμένη απ ό, τι ήταν η κινεζική. Η αντίδραση στα κινεζικά μέτρα ήταν πολύ επιθετική, γιατί και τα κινεζικά μέτρα ήταν αντίστοιχα. Ελπίζω λοιπόν ότι το πακέτο που ετοιμάζεται σήμερα στις Βρυξέλλες γίνεται για να μην προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση και γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί η αρμοδιότητα για το εμπόριο είναι κοινοτική αρμοδιότητα, δηλαδή είναι αρμοδιότητα Βρυξελλών, δεν είναι αρμοδιότητα των εθνικών πρωτευουσών.

Πηγή: skai.gr

