Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς στην Κίνα, το Πεκίνο ανταπέδωσε γρήγορα, ανακοινώνοντας νέες εισφορές για τις ΗΠΑ εντός 24 ωρών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί μια πιο... ζεν προσέγγιση. Τα κράτη μέλη του μπλοκ θα ψηφίσουν την Τετάρτη για την καθυστερημένη πρώτη απάντησή τους στους δασμούς Τραμπ και θα ανακοινώσουν δασμούς σε μία λίστα αμερικανικών προϊόντων, για να αντισταθμίσουν τις εισφορές των ΗΠΑ στον χάλυβα. Όμως η Ε.Ε. εξακολουθεί να εργάζεται για το πώς ακριβώς, θα ανταποκριθεί σε άλλους δασμούς των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων και ενός γενικού δασμού 20% που ανακοίνωσε ο Τραμπ πριν λίγα 24ωρα.

Η καθυστερημένη απάντηση οφείλεται εν μέρει στη φύση του μπλοκ των 27 μελών, το οποίο επιδιώκει την πολιτική συναίνεση μεταξύ χωρών με διαφορετικές εθνικές προτεραιότητες. Αλλά προέρχεται επίσης από την επιθυμία στην Ευρώπη να επιτραπεί η διαπραγμάτευση, δεδομένου του κινδύνου περαιτέρω κλιμάκωσης στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, όχι μόνο επειδή οι δύο οικονομίες είναι τόσο αλληλένδετες, αλλά και επειδή η Ευρώπη βασίζεται τόσο πολύ στην ομπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ του ισχυρότερου και παραδοσιακά στενότερου συμμάχου της, λένε αξιωματούχοι και παρατηρητές.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προσπαθούν να αξιολογήσουν την απάντησή τους στον Τραμπ, τον οποίο θεωρούν ως έναν ασταθή παράγοντα πρόθυμο να χτυπήσει τις οικονομίες τόσο της Ευρώπης όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών, επιδιώκοντας μια ατζέντα με βάση το δόγμα «Πρώτα η Αμερική».

Η Ευρώπη έχει πολλά να χάσει από έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά αγαθών της. Η Ένωση απολαμβάνει εμπορικό πλεόνασμα 170 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αγαθά με τις ΗΠΑ, μια αγορά ζωτικής σημασίας τόσο για τις βαριές βιομηχανίες όσο και για σημαντικούς τομείς όπως τα τρόφιμα και το κρασί. Θέλει επίσης να αποτρέψει τυχόν επιδείνωση των εμπορικών σχέσεων, σε επίπεδο στρατιωτικής συμμαχίας με την Ουάσιγκτον, η οποία στηρίζει την ασφάλεια της ηπείρου.

Ακόμα, η Ε.Ε. έχει στη διάθεσή της ισχυρά εμπορικά εργαλεία - εάν επιλέξει να τα χρησιμοποιήσει - συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης του πλεονάσματος των 118 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Αμερικής σε υπηρεσίες με την Ευρώπη, ένα σημαντικό κέντρο κερδών για τους τεχνολογικούς γίγαντες των ΗΠΑ.

Οι προσπάθειες για διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας με τον Λευκό Οίκο απέτυχαν, αν και όχι λόγω έλλειψης προσπάθειας. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν προσφέρει δασμούς «μηδέν προς μηδέν» σε αυτοκίνητα και βιομηχανικά αγαθά, καθώς και αυξημένες αγορές εξαγωγών από τις ΗΠΑ, από υγροποιημένο φυσικό αέριο έως σόγια.

Μία μερίδα των Ευρωπαίων, ωστόσο, θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει τη σύγκρουση και ότι στην πραγματικότητα, δεν ενδιαφέρεται για συμβιβασμό.

«Η αίσθησή μου είναι ότι, σε αυτό το στάδιο, είναι περισσότερο απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να μεταμορφώσει το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, βλέποντας τους δασμούς ως διορθωτικό μέτρο για πολλούς από τους πολιτικούς τους στόχους», δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς.

Ο Τραμπ απέρριψε τη Δευτέρα την προσφορά των δασμών μηδέν προς μηδέν ως ανεπαρκή, υποδεικνύοντας ότι ήθελε να περιορίσει το εμπορικό έλλειμμα αγοράζοντας περισσότερη ενέργεια από τις ΗΠΑ και χαλαρώνοντας τους κανονισμούς στην Ε.Ε.

«Νομίζω ότι το βλέπουν ως εξής: «Δημιουργείται ζημιά, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε να μην προσθέτουμε ζημιά στη ζημιά», είπε ο André Sapir, πρώην μέλος της ΕΕ. οικονομικός σύμβουλος και ανώτερος συνεργάτης στο think tank Bruegel.

Εάν οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι ενωμένοι σε ένα πράγμα, αυτό είναι η προσπάθεια να διαπραγματευτούν πρώτα. Οι 27 συζητούν για εβδομάδες για την πρώτη αντίδραση και την Τετάρτη θα οριστικοποιήσουν τα αντίμετρα στους δασμούς χάλυβα και αλουμινίου των ΗΠΑ που τέθηκαν σε ισχύ τον περασμένο μήνα. Η Ε.Ε. πρόκειται να χτυπήσει μια ευρεία λίστα αμερικανικών αγαθών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, με δασμούς πιθανώς έως και 25%. Οι πιθανοί στόχοι περιλαμβάνουν οικιακές συσκευές, μοτοσικλέτες και καπνό. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι λένε ότι ο κατάλογος έχει μειωθεί κάπως και το μπέρμπον αναμένεται να αφαιρεθεί, αφού ο Τραμπ απείλησε με επιβάρυνση 200% στο ευρωπαϊκό αλκοόλ. Αυτό θα ήταν ένα σοβαρό πλήγμα για τις οινοβιομηχανίες της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Η Ε.Ε. ανταποκρίθηκε πιο αργά εν μέρει επειδή συνδέει 27 έθνη με συμπίπτοντα αλλά και ανταγωνιστικά συμφέροντα των οποίων οι οικονομίες είναι βαθιά συνδεδεμένες. Ορισμένοι, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και των χωρών της βόρειας Ευρώπης, έχουν πιέσει για μια πιο σκληρή απάντηση, συμπεριλαμβανομένου και τις υπηρεσίες αμερικανικών τεχνολογικών υπηρεσιών. Ωστόσο, άλλοι, με επικεφαλής την φιλική προς τον Τραμπ Ιταλία και την υπερσυντηρητική πρωθυπουργό της Τζόρτζια Μελόνι, ζήτησαν προσοχή, προειδοποιώντας για αιχμηρά αντίποινα.





