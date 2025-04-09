Με επιστολή του στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο Χρήστος Παπαδημητρίου παραιτήθηκε από τη θέση του αναπληρωτή προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η παραίτηση του κ. Παπαδημητρίου έρχεται σε συνέχεια των αντιφατικών δηλώσεών του για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, και ειδικότερα αναφορικά με τα αίτια που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραίτηση του κ. Παπαδημητρίου ήταν οικειοθελής.

Η επιστολή παραίτησης:

« Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Aπό τις 18/9/2023 προσπάθησα να υπηρετήσω το κοινό συμφέρον με υπευθυνότητα και επιστημονικότατα, σε μια δύσκολη συγκυρία. Ανέλαβα να δημιουργήσω έναν ανύπαρκτο σιδηροδρομικό φορέα διερεύνησης ατυχημάτων και πιστεύω μέσα σε 18 μήνες κατόρθωσα να δημιουργήσω για πρώτη φορά στην Ελλάδα έναν ικανό φορέα διερεύνησης ατυχημάτων, απαρνούμενος κάθε άλλη επαγγελματική ενασχόληση και αφιερωμένος νυχθημερόν και 365 μέρες τον χρόνο στο τιτάνιο έργο της δημιουργίας του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Πιστεύω ότι ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ έχει εκπονήσει ένα άρτιο όρισμα, πολύτιμο για το μέλλον των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα.

Μόνη εξαίρεση αποτελεί το ζήτημα της πυρόσφαιρας, το οποίο κατά τη γνώμη σύσσωμου του Συμβουλίου, όπως εκφράστηκε στο Πρακτικό της 26/2/2025 χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Αυτό δήλωνα άλλωστε και από την ημέρα παρουσίασης του πορίσματος.

Με ενσυνείδηση και ευθύνη σας υποβάλλω την παραίτησή μου για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, Χρήστος Θ. Παπαδημητρίου».

Το χρονικό της παραίτησης

Μετά τις αποστάσεις που πήραν τα πανεπιστήμια της Γάνδης και της Πίζας από το πόρισμα της επιτροπής, ο κ. Παπαδημητρίου δήλωσε τη Δευτέρα πως θα ζητήσει την αφαίρεση του σημείου που αναφέρεται στα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη στην εμπορική αμαξοστοιχία και συγκεκριμένα από άγνωστο καύσιμο.

«Το συμβούλιο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ αναμένεται να προχωρήσει στην απόσυρση από το πόρισμα της κάθε αναφοράς γύρω από την πυρόσφαιρα» έλεγε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του Οργανισμού, Χρήστος Παπαδημητρίου τη Δευτέρα.

Επιπλέον, κατηγορούσε το μέλος της επιτροπής και Ευρωπαίο αξιωματούχο Μπαρτ Άκου ότι τον πίεσε να συμπεριληφθεί το σημείο για τα αίτια της πυρόσφαιρας στο πόρισμα.

Ωστόσο, χθες Τρίτη ήρθαν στο φως τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Εκεί, σύμφωνα με τα πρακτικά, ο κ. Παπαδημητρίου φαίνεται να ανασκευάζει και να αποδέχεται το σημείο του πορίσματος που αφορά την πυρόσφαιρα: «Το συμβούλιο εκφράζει τη στήριξη του στο πόρισμα και την άψογη εργασία της ομάδας διερεύνησης και τονίζει ότι η εκτίμηση περί της μη συμμετοχής στο φαινόμενο της δημιουργίας της πυρόσφαιρας των ελαίων σιλικόνης βασίζεται σε βεβαίωση του καθηγητή του ΑΠΘ κου Κωνσταντοπούλου και φυσικά παραμένει ως έχει».

Επιπλέον, στα πρακτικά αναφέρεται: «Τέλος δηλώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν δηλώνει ότι είναι λανθασμένη η εκτίμηση που περιλαμβάνονταν στο πόρισμα αλλά όπως και η ίδια η επιτροπή είχε ζητήσει, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και πιστοποιηθεί άμεσα και όταν γίνει αυτό το σχετικό τμήμα του πορίσματος θα επανέλθει με απόλυτα πιστοποιημένα αποτελέσματα και εκτιμήσεις ανωτάτων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων».

Το πρακτικό της συνεδρίασης σημειώνει εξάλλου ότι «κατά τον πρόεδρο του σιδηροδρομικού τομέα το συμβούλιο έχει το καθήκον να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν και με τον πιο πρόσφορο τρόπο στην πιστοποίηση των αποτελεσμάτων του πορίσματος της Επιτροπής Διερεύνησης των Τεμπών αναφορικά με τα αίτια της πυρόσφαιρας σε κορυφαία και εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακά ή συναφή ιδρύματα της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, και δη τον Δημόκριτο και άλλο τουλάχιστον άλλο ένα ίδρυμα που θα επιλέξει εκείνο με ερώτημα ποια είναι η αιτία της πυροσφαιρας στα Τέμπη εφόσον δεν είναι τα έλαια σιλικόνης».

Για τον πραγματογνώμονα Κώστα Λακαφώση και την ΕΔΑΠΟ, στο πρακτικό αναφέρεται ότι ο κ. Παπαδημητρίου παραδέχεται πως έλαβε το μέηλ του, με το οποίο τον ενημέρωνε για τη συμμετοχή της ΕΔΑΠΟ στην έρευνα της Γανδης στα τέλη Ιανουαρίου, όμως δεν το είχε αντιληφθεί «λόγω του τεράστιου όγκου αλληλογραφίας του και της μη ανάμειξής του με τη διερεύνηση».

Οι αντικρουόμενες δηλώσεις Παπαδημητρίου προκάλεσαν τη δυσφορία των συγγενών των θυμάτων, ενώ έγιναν αντικείμενο κριτικής και από κυβερνητικά στελέχη με πρώτο τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ δήλωσε: «Αν εξαιρέσετε την πυρόσφαιρα, στο υπόλοιπο κομμάτι του το πόρισμα είναι σοβαρό αναφορικά με την κατεύθυνση των σχετικών προτάσεων και υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι, ως προς την πυρόσφαιρα, ο κ. Παπαδημητρίου τοποθετήθηκε με έναν τρόπο που δεν τον λες συνεκτικό τις τελευταίες ημέρες, πέφτοντας σε παλινωδίες».

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε στο Open πως «γεννώνται πολύ σοβαρά ερωτήματα για τη συμπεριφορά του προέδρου Χρήστου Παπαδημητρίου».

«Η ευθύνη του ΔΣ είναι δεδομένη, το τι θα γίνει θα αποφασιστεί και από τους αρμόδιους. Πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις από τους επιστήμονες για το πόρισμα και από την κυβέρνηση για το ΔΣ και το ρόλο του κ. Παπαδημητρίου» είπε ο κ. Μαρινάκης.

