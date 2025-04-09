ΣΥΡΙΖΑ: Δεν θα αλλάξει κάτι με την παραίτηση του κ. Παπαδημητρίου, αλλά με την παραίτηση του κ. Μητσοτάκη

«Η παραίτηση του αναπλ. προέδρου του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, Χρήστου Παπαδημητρίου, προστίθεται ως ένας ακόμη κρίκος μιας αλυσίδας γεγονότων που δείχνουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη προκειμένου να επιτύχει την συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών έχει αδίστακτα οδηγήσει τη χώρα σε καθεστώς “failed state”», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και επισημαίνει:

«Η κυβέρνηση συγκρότησε έναν οργανισμό, τον οποίο στελέχωσε πολλούς μήνες μετά, διόρισε τον κ. Παπαδημητρίου και δύο χρόνια μετά το δυστύχημα χαρακτήρισε το πόρισμα του οργανισμού ‘’ευαγγέλιο εθνικής αυτογνωσίας’’.

Μετά 40 μέρες, το ‘’ευαγγέλιο’’ έπρεπε να αλλάξει καθώς δεν εξυπηρετούσε τον ‘’Μωυσή’’ και τους εντολοδόχους υπουργούς του για το μπάζωμα!

Επιπλέον, τα όσα συνέβησαν το τελευταίο διήμερο, με τις διαρκείς παλινωδίες του πιεζόμενου κ. Παπαδημητρίου αναφορικά με το σημείο του πορίσματος για την πυρόσφαιρα και τα αίτια που την προκάλεσαν, ενέτειναν ακόμα περισσότερο την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς και τις διαδικασίες».

«Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση ΝΔ είναι αδίστακτη. Προκειμένου να συγκαλύψει τις ευθύνες της για το έγκλημα των Τεμπών, καταλύει θεσμούς, διασύρει πρόσωπα, αποδομεί το ίδιο το Σύνταγμα. Προκαλεί χάος, δημιουργώντας σκοπίμως σύγχυση στους πολίτες ενώ δίνει χώρο σε θεωρίες συνωμοσίας προκειμένου στη συνέχεια να βάλει δίλημμα μεταξύ αυτής (της ΝΔ) και του χάους που δημιούργησε», συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτό το χάος πρέπει αποκατασταθεί. Δεν θα αλλάξει κάτι με την παραίτηση Παπαδημητρίου αλλά με την παραίτηση του ίδιου του κ. Μητσοτάκη», καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.