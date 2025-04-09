Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία δεν αναμένει αρνητική κατάσταση για το εμπόριο, την παραγωγή και τις εξαγωγές της ως αποτέλεσμα των δασμών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που τέθηκαν σε ισχύ την Τετάρτη.

Σε ομιλία του προς τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ΑΚ, ο Ερντογάν είπε ότι το οικονομικό πρόγραμμα της Τουρκίας την έκανε ανθεκτική σε εξωτερικούς κραδασμούς και ότι αναμένει ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα σε σύγκριση με τις ομότιμες χώρες.

«Δεν περιμένουμε κάτι αρνητικό για το εμπόριο, την παραγωγή και τις εξαγωγές» είπε.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι η πτώση των τιμών του πετρελαίου είναι υπέρ της Τουρκίας και πρόσθεσε ότι το οικονομικό πρόγραμμα της χώρας την έκανε πιο ανθεκτική στα εξωτερικά σοκ.

«Υπάρχει σοβαρή αβεβαιότητα στον κόσμο, αλλά υπάρχει ένα ισχυρό οικονομικό πρόγραμμα που φωτίζει την πορεία της Τουρκίας», είπε ο Ερντογάν. «Πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο πιο εύκολα από πολλές χώρες αφού είμαστε από τις χώρες με χαμηλούς δασμούς».

Πρόσθεσε ότι η διαδικασία αποπληθωρισμού της Τουρκίας συνεχίζεται και ότι η πειθαρχία της στις δαπάνες και τα μέτρα εξοικονόμησης που ξεκίνησε η κυβέρνηση πέρυσι θα συνεχιστεί και φέτος.

Πηγή: skai.gr

