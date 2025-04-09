Το κινεζικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αυξάνει τους δασμούς στις εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες από 34% σε 84%, σε αντίποινα για την εισφορά που επέβαλε στις εξαγωγές της η Ουάσιγκτον.

Οι επιπρόσθετοι δασμοί επιβάλλονται σε όλα τα αγαθά και θα τεθούν σε ισχύ από τις 10 Απριλίου.

Τα αντίποινα από την Κίνα έρχονται αφότου ο Τραμπ επέβαλε χθες, Τρίτη και τέθηκαν σήμερα σε εφαρμογή επιπλέον ανταποδοτικούς δασμούς ύψους 50% στην Κίνα με το συνολικό ποσοστό να φτάνει πλέον το 104%.

Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιαν δεσμεύτηκε ότι η Κίνα θα λάβει «αποφασιστικά και αποτελεσματικά μέτρα» για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της.

«Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να καταχρώνται τους δασμούς για να πιέσουν την Κίνα, η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά σε αυτό και δεν θα δεχτεί ποτέ αυτού του είδους τον εκφοβισμό», δήλωσε σε τακτική συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Εάν οι ΗΠΑ θέλουν πραγματικά να λύσουν το πρόβλημα μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να υιοθετήσουν μια στάση ισότητας, σεβασμού και αμοιβαίου οφέλους, είπε ο Λιν.

Ο Λιν πρόσθεσε ότι «εάν οι ΗΠΑ επιμείνουν να διεξάγουν έναν πόλεμο δασμών και έναν εμπορικό πόλεμο, η Κίνα θα πολεμήσει σίγουρα μέχρι το τέλος».

Το υπουργείο Εμπορίου επισήμανε ότι δεν επιθυμεί εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα αναγκαστεί να δώσει μάχη με την πρώτη οικονομία του κόσμου, εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίσει να εντείνει τις εμπορικές εντάσεις, δήλωσε την Τετάρτη το υπουργείο Εμπορίου της.

«Δεν υπάρχουν νικητές σε έναν εμπορικό πόλεμο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο. «Η Κίνα δεν θέλει, αλλά η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει ποτέ να θιγούν ή να αφαιρεθούν τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα του κινεζικού λαού».

Τη δήλωση συνόδευε μια Λευκή Βίβλος για τους εμπορικούς δεσμούς ΗΠΑ-Κίνας που κυκλοφόρησε από το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου, το οποίο συνεργάζεται με τα μέσα ενημέρωσης για λογαριασμό της κυβέρνησης.

«Οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τους δασμούς ως όπλο για να ασκήσουν ακραία πίεση και να επιδιώξουν ιδιοτελή συμφέροντα. Αυτή είναι μια τυπική πράξη μονομερούς, προστατευτισμού και οικονομικού εκφοβισμού», ανέφερε το Πεκίνο στη Λευκή Βίβλο.

Πηγή: skai.gr

