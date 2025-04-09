Μητσοτάκης για Καββαθά: Μεγάλη η προσφορά του στην ευαισθητοποίηση για την οδική ασφάλεια

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κώστα Καββαθά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, έστειλε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριακός Μητσοτάκης, τονίζοντας πως «κρατάμε τις γνώσεις και την μαχητικότητά του και την μεγάλη του προσφορά στον τομέα της ευαισθητοποίησης γύρω από την οδική ασφάλεια και την ηλεκτροκίνηση».

«Ο Κώστας Καββαθάς, ένας πρωτοπόρος της δημοσιογραφίας των 4 τροχών και της αεροπλοΐας δεν είναι, πια, ανάμεσά μας. Ο ίδιος ευτύχησε να κάνει επάγγελμα τα χόμπι και τις μεγάλες του αγάπες. Στη διάρκεια των 86 χρόνων της ζωής του έγινε, έτσι, ένας από τους πιο πετυχημένους εκδότες στον χώρο του ειδικού Τύπου», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Και επισημαίνει:

«Από τον πληθωρικό και συχνά αντιφατικό χαρακτήρα του κρατάμε τις γνώσεις και τη μαχητικότητά του. Πάνω από όλα, όμως, τη μεγάλη του προσφορά στον τομέα της ευαισθητοποίησης γύρω από την οδική ασφάλεια και την ηλεκτροκίνηση. Θέματα με τα οποία πρώτος ασχολήθηκε πριν από πολλές δεκαετίες. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους πολλούς φίλους του».

