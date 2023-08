«Στρατηγική» αναβάθμιση της σχέσης Ελλάδας - Ινδίας: Στόχος ο διπλασιασμός του διμερούς εμπορίου τα επόμενα χρόνια Πολιτική 15:48, 25.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

14

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τι περιλαμβάνει η Κοινή Δήλωση στην οποία συμφώνησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ινδό ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι - Τι ειπώθηκε στο γεύμα με εκπροσώπους ελληνικών και ινδικών επιχειρήσεων και φορέων