Έφθασε στην Αθήνα ο Ναρέντρα Μόντι – Εκτενής κάλυψη της επίσκεψης από τα ινδικά ΜΜΕ - Δείτε βίντεο

Έφθασε το πρωί στην Αθήνα ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι. Τον κ. Μόντι υποδέχθηκε στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τον πρωθυπουργό της Ινδίας υποδέχεται σε λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Προσγειώθηκα στη Αθήνα. Προσβλέπω σε μία παραγωγική επίσκεψη στην Ελλάδα με στόχο την εκβάθυνση της φιλίας μεταξύ Ινδίας - Ελλάδας. Θα έχω συνομιλίες με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και θα έρθω σε επαφή με την Ινδική κοινότητα» ήταν το μήνυμα του Ναρέντρα Μόντι στο Twitter.

Η επίσκεψη καλύπτεται εκτεταμένα από τα ινδικά ΜΜΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εφημερίδα «Times of Ιndia» ανακοίνωσε άμεσα ότι ο κ. Μόντι αφίχθη στην Αθήνα, ενώ ανήρτησε σε άλλο tweet βίντεο με την ενθουσιώδη υποδοχή που του επεφύλαξε η ινδική διασπορά στη χώρα μας.

#PMModiInGreece | PM #NarendraModi arrived in #Greece on Friday on a daylong visit, the first by an Indian premier in 40 years, for talks with the European country's top leadership to strengthen bilateral ties. https://t.co/3NYuAhSBPd