Μητσοτάκης: Στόχος να διπλασιάσουμε το διμερές εμπόριο με την Ινδία- Η Ελλάδα είναι «πύλη» για την Ευρώπη Πολιτική 12:40, 25.08.2023

Το διμερές εμπόριο μπορεί να έχει διπλασιασθεί έως το 2030, είπε ο Ναρέντρα Μόντι που επισήμανε ότι Ελλάδα και Ινδία έχουν κοινές αξίες - Σε στρατηγική αναβαθμίζεται η σχέση των δύο χωρών - Πρόσκληση να επισκεφθεί την Ινδία αποδέχθηκε ο κ.Μητσοτάκης