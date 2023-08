«Ελλάδα και Ινδία: Μια φιλία χιλιετιών που γίνεται ισχυρότερη» – Άρθρο Μητσοτάκη στους «Times of India» Πολιτική 08:52, 25.08.2023 linkedin

«Οι ινδικές επιχειρήσεις αρχίζουν να βλέπουν την Ελλάδα ως μια σημαντική πύλη προς την Ευρώπη» - Κοινές απόψεις για πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας - Άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εφημερίδα «Times of India»